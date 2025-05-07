Соромно носити у 2025 році: сукні, які давно вийшли з моди

Стилісти часто повідомляють нас про головні антитренди, щоб ми не помилилися у виборі. Часто невдала річ може повністю зіпсувати образ, тому варто заздалегідь дізнатися, що саме вийшло з моди, щоб не повторити помилки й не обрати річ, яка вже давно вважається антитрендовою.

Навіть банальна сукня може нас перенести на кілька років назад й підкреслити наше незнання у трендах, пише 24 Канал. Саме тому важливо відмовитися чи позбутися суконь, які давно вважаються неактуальними.

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Сукня з пишним низом

Сукня з приталеним верхом й пишною спідницею була в моді багато років тому. Звісно, зараз теж в моді сукні тюльпани з об’ємною спідницею, але тут треба звернути увагу саме на пошиття сукні, яка немає нічого спільного з трендовим варіантом. Саме цій сукні точно не місце у вашому гардеробі.



Антитрендові сукні 2025 року / Фото Pinterest

Сукня з баскою

Таке плаття було модним дуже давно, тому наразі воно точно застаріле й матиме недоречний вигляд. Фасон цього плаття зовсім непривабливий, тому краще знайти альтернативу у вигляді сатинової сукні на бретельках з поясом, яким можна за бажання довершити образ.



Антитрендові сукні 2025 року / Фото Pinterest

Сукня з вельвету

Колись такі сукні-сорочки з вельветового матеріалу були в моді, однак наразі вони вже давно покинули тренди й зовсім не є актуальними. Відкидайте цей варіант сукні на літо, оскільки вона застаріла.



Антитрендові сукні 2025 року / Фото Pinterest

Нещодавно у нашому матеріалі ми розповіли, які сукні обирають для себе дівчата на літо. Вони неймовірно красиві та стильні.