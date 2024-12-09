Що одягнути на Новий рік: Дженніфер Лопес показала ідеальну сукню

До Нового року залишилося 3 тижні, тож саме час подбати про відповідне вбрання. Вибір одягу залежить від того, де саме ви будете святкувати. Якщо Новий рік ви плануєте зустріти в ресторані, то чудовий варіант сукні показала відома акторка та співачка.

Сукня – це найкращий вибір для святкування Нового року, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Дженніфер Лопес. 55-річна знаменитість має бездоганну фігуру, тож на власному прикладі показала, як можна дивовижно одягнутися на святкування.

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Красивий образ Дженніфер Лопес

Акторка та співачка приміряла на собі ошатну сукню з голою спиною та розкішним вирізом на груднях. Знаменитість обрала плаття в довжині максі чорного кольору з лелітками.

Образ зірка доповнила туфлями на високих підборах та цікавою зачіскою. Стилісти забрали їй верх волосся й прикріпили шпильками, а всю довжину вклали в легкі хвильки. Візажисти підкреслили красу Дженніфер бездоганним й насиченим макіяжем. Співачка одягнула коштовні сережки, персні та браслет й доповнила аутфіт клатчем.

Окрім того, знаменитість продемонструвала цікаві кадри з кухні. Акторка показала, як в платті куховарить на кухні. В інстаграм-дописі вона пожартувала, що обожнює після вечірок приходити додому й опівночі чимось перекушувати.



Цікавий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму акторки



Модний образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму акторки



Цікавий образ Дженніфер Лопес / Фото з інстаграму акторки

Сукня Дженніфер Лопес – ідеальний варіант для дівчат, які не знають, що одягнути на Новий рік у ресторан. Також таку сукню можуть приміряти й старші жінки, якщо не бояться оголити спину та груди.

Загалом на Новий рік часто одягають такі довгі й красиві сукні, які виблискують під світлом гірлянд. Розкішні плаття важливо підкреслювати цікавими зачісками, яскравим макіяжем, прикрасами та відповідним взуттям.

Астрологи не радять в новорічну ніч приміряти плаття чорного кольору, втім ви можете обрати натомість зовсім інший колір, який виглядатиме ще набагато ефектніше. У 2025 році актуальним вважається золотистий, металічний, зелений, білий та коричневий колір. Саме ці відтінки найбільше любить господарка наступного року – Зелена Дерев’яна Змія.