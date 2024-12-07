Вишуканий та простий образ Ельза Госк продемонструвала під час нещодавньої прогулянки, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм моделі. Манекенниця є однією з найінстаграмніших моделей, тож чи не щодня демонструє ефектні та розкішні образи, які на часі. Цього разу вона показала, як виглядати дорого.

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Бездоганний образ Ельзи Госк

Модель продемонструвала образ, який можна приміряти на прогулянку чи на якусь святкову подію. Шведка любить слідкувати за модою, тож знає, що саме треба зробити, щоб образ виглядав красиво та стильно.

В зимовий сезон яскраві кольори трохи виходять на задній план, натомість першість займають базові відтінки: чорний, сірий, білий, молочний тощо. Ельза добре знає, який колір здатен зробити образ дорогим, тож приміряла вбрання в сірому монохромі.

Білявка одягнула сіру сорочку, яку поєднала з сірими штанами, сірими кросівками та пальтом в довжині міді. Зверху модниця обрала сірий берет від Miu Miu та довершила свій look сірою сумкою.

Стилісти завжди зазначають, що монохромні образи мають дорогий та вишуканий образ. У зимову пору замість сорочки можна обрати теплий светр, а замість головного убору приміряти шапку біні. Також образ можна розбавити чорним шарфом й рукавицями, чи обрати в тому ж відтінку.

Майже всі речі з цього образу є в кожної дівчини. Повторити такий аутфіт можна в різних кольорах. Головне, щоб всі речі були в одному тоні, що й дає аутфіту особливої розкоші та дороговизни.