Як виглядає найкрасивіша сумка 2026 року: ви точно такого не очікували
- Ключовим трендом для сумок 2026 року стане помаранчевий колір, який ідеально підходить для різних образів.
- Бренд Ferragamo пропонує помаранчеві сумки для щоденних виходів та вечірніх заходів, які можна носити навіть восени.
Восени цього року особливе місце посів коричневий колір. Модниці обирають не лише вбрання цього відтінку, але й взуття та сумки. Втім, стилісти радять вже починати носити сумку, яка буде популярною у 2026 році.
Попри те, що чорний залишається класикою, дизайнери вирішили відійти від бази й представити сумку, яка буде освіжати образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Spaine.
Яка сумка буде в моді у 2026 році?
Ключовим акцентом у весняному сезоні стане сумка помаранчевого відтінку. Бренд Ferragamo запропонував помаранчеві сумки усіх можливих кольорів, які ідеально підійдуть для щоденних виходів та вечірніх зустрічей.
Модна сумка на весну 2026 / Фото Vogue
Для тих, хто любить монохромний образ, можна робити ставку на вбрання помаранчевого кольорі в поєднанні з сумкою. Насичений помаранчевий часто асоціюють із літом, та за словами стилістів, такі сумки залюбки можна носити в осінню пору, щоб виділитися й урізноманітнити свій образ в темних тонах.
Красива сумка на літню пору / Фото Vogue
Саме помаранчева сумка – це чудовий модний акцент до пальт, дублянок, бомберів та красивих суконь чи блуз зі штанами.
Видання Cosmopolitan виділило кілька сумок, які є наймоднішими цієї осені. До списку увійшли контрастні, хутряні сумки, з овчиною, фурнітурою та цікавими ручками. А ще популярними стануть сумки з поношеною шкірою, принтовані аксесуари, а також моделі з пряжками та ремінцями.
Які кольори сумок в моді?
Цієї осені в моді сумки класичних кольорів та кількох несподіваних відтінків, таких як оливково-зелений, білий (ванільний), рожевий, блискучий чорний та коричневий.
Сумки цих кольорів вдало поєднуються з різними елементами верхнього одягу, додаючи образу глибини та елегантності.
Часті питання
Яка кольорова палітра сумок буде в тренді у весняному сезоні 2026 року?
У весняному сезоні 2026 року в тренді буде помаранчева палітра сумок — це головний акцент сезону.
Які бренди пропонують помаранчеві сумки для 2026 року?
Бренд Ferragamo запропонував помаранчеві сумки усіх можливих кольорів, які підходять для щоденних виходів та вечірніх зустрічей.
Чи можна носити помаранчеві сумки в осінню пору?
Так, за словами стилістів, помаранчеві сумки можна носити в осінню пору, щоб виділитися й урізноманітнити образ у темних тонах.