Як виглядає найкрасивіша сумка 2026 року: ви точно такого не очікували

Восени цього року особливе місце посів коричневий колір. Модниці обирають не лише вбрання цього відтінку, але й взуття та сумки. Втім, стилісти радять вже починати носити сумку, яка буде популярною у 2026 році.

Попри те, що чорний залишається класикою, дизайнери вирішили відійти від бази й представити сумку, яка буде освіжати образ, пише 24 Канал з посиланням на Vogue Spaine.

Яка сумка буде в моді у 2026 році?

Ключовим акцентом у весняному сезоні стане сумка помаранчевого відтінку. Бренд Ferragamo запропонував помаранчеві сумки усіх можливих кольорів, які ідеально підійдуть для щоденних виходів та вечірніх зустрічей.



Модна сумка на весну 2026 / Фото Vogue

Для тих, хто любить монохромний образ, можна робити ставку на вбрання помаранчевого кольорі в поєднанні з сумкою. Насичений помаранчевий часто асоціюють із літом, та за словами стилістів, такі сумки залюбки можна носити в осінню пору, щоб виділитися й урізноманітнити свій образ в темних тонах.



Красива сумка на літню пору / Фото Vogue

Саме помаранчева сумка – це чудовий модний акцент до пальт, дублянок, бомберів та красивих суконь чи блуз зі штанами.

Видання Cosmopolitan виділило кілька сумок, які є наймоднішими цієї осені. До списку увійшли контрастні, хутряні сумки, з овчиною, фурнітурою та цікавими ручками. А ще популярними стануть сумки з поношеною шкірою, принтовані аксесуари, а також моделі з пряжками та ремінцями.

Які кольори сумок в моді?