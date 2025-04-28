Ця сумка – головний тренд літа: вона повертається в моду кожного року

Щороку в літню пору в моду входить плетена сумка, яка є справжнім мастехевом в цей сезон. Раніше така сумка була виключно для пляжних речей, але згодом модниці почали активно додати аксесуар до міського гардероба.

Така сумка є стильною, легкою та зручною, пише 24 Канал. Плетена сумка в бежевому чи чорному кольорі вже кілька сезонів не втрачає своєї популярності. Аксесуар асоціюється із розслабленістю, оскільки вдало пом’якшує щоденні образи й навіть додає відпочинкового вайбу.

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Плетена сумка – головний тренд літа

Сумка має мінімалістичний дизайн та натуральні відтінки, тож чудово поєднується з лляними костюмами чи сукнями в офіс. Носити плетену сумку можна щодня чи навіть з купальником біля моря.

Сумка з соломи вже є класикою, без якої не обходиться жодна літня пора. Дизайнери вже активно почали презентувати нове бачення тренду, тож додають до сумки шкіряні деталі чи цікавий об’ємний декор, експериментують з формою та кольорами.

У 2025 році в моді будуть сумки структурованої форми зі шкіряними вставками й навіть декоративними елементами. Можна сміливо додати до сумки модні брелки, які додадуть аксесуару індивідуальності.

До слова! Щоб підібрати до сумки найкращі образи, радимо звернути увагу на трендові сукні, які вже активно носять модні дівчата.

Мінімалістичні плетені сумки підійдуть до вечірніх суконь чи спідниць, а от сумками-шоперами можна доповнювати кежуальні образи. Якщо ж хочеться додати до образу певної родзинки, тоді можна обирати плетену сумку-кошик, яку колись обожнювала Джейн Біркін.