Трендові сумки на осінь-зиму: як виглядають найкрасивіші варіанти

Без сумки не обходиться жоден образ, тому це необхідна річ в гардеробі кожної дівчини. Різноманіття аксесуарів настільки вражаюче, що вибрати один варіант буде просто неможливо. Під час Тижнів моди дизайнери представили цікаві сумки, які будуть в моді осінньо-зимовий сезон.

It-сумки з подіумів осінь-зима – 2024/25 не створені для одного сезону, оскільки це аксесуари, які ви захочете носити знову і знову, пише Harper's Bazaar. Створюючи для себе красиві осінні чи зимові образи, радимо не забувати про сумку та додати до своєї колекції один із представлених варіантів.

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Зелена сумка

У моду вривається зелений колір, який буде головним в новорічну ніч. Такі сумки є неочікуваним трендом, однак аксесуар зможе урізноманітнити образи або ж додати яскравого акценту. Якщо ж бажаєте створити монохромний образ, то сумка зеленого кольору стане ідеальним доповненням.



Трендові сумки на осінньо-зимовий сезон / Фото Harper's Bazaar

Сумка XXL

Великі сумки завжди були актуальними, а зараз стали ще й необхідністю в сучасному ритмі життя, коли треба встигнути забігти в офіс з ноутбуком, вирішити ще безліч інших справ, а ввечері сісти за чашкою кави з книжкою, яка знайдеться у сумці. Гігантські сумки підійдуть для всіх, хто носить багато речей з собою.



Актуальні сумки на осінньо-зимовий сезон / Фото Harper's Bazaar

Сумка, яку треба обіймати

Дизайнери люблять додавати цікавинки у свої колекції, тож представили сумки, які треба обіймати рукою. Це та ж класична сумка, різниця лише полягає в тому, що носити її треба не на плечі чи в руках, а обіймати.



Стильні сумки на осінньо-зимовий сезон / Фото Harper's Bazaar

Позачасова сумка

Структуровані сумки з верхніми ручками — стильна альтернатива базовим робочим сумкам. Вони завжди неймовірно виглядають та здатні довершити образи з пальтами чи дублянками.



Модні сумки на осінньо-зимовий сезон / Фото Harper's Bazaar

Сумка, яка викликає емоції

Головним трендом цього сезону стали незвичні текстури та форми. У колекціях Simone Rocha моделі носили пухнасті сумки, які нагадують м'які іграшки. Ця річ надзвичайно приваблює увагу, тож радимо додати до свого гардероба.



Трендові сумки на осінньо-зимовий сезон / Фото Harper's Bazaar

Цієї осені в моді також клатчі, сумки-відра та цікаві фасони сумок з ручками, які виглядають як браслети. Також не відмовляйтеся від в пухнастих сумок, які досі не втрачають популярності.