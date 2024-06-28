Дівчина влаштувала день народження у стилі "Відчайдушних домогосподарок": як повторити свято

"Відчайдушні домогосподарки" свого часу були найпопулярнішим телесеріалом у світі й досі мають мільйонну аудиторію прихильниць.

Так, нещодавно тікток-блогерка влаштувала день народження у стилі цього шоу, яке вона обожнює. Як виглядало свято, дивіться на Lady 24.

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День народження у стилі "Відчайдушних домогосподарок"

Тікток-блогерка Алісія обожнює серіал "Відчайдушні домогосподарки". Дівчина навіть влаштувала свій день народження у стилі шоу.

Обожнюю цей серіал. Я навіть вирішила влаштувати вечірку у його стилі до свого дня народження. Я підсадила багато своїх друзів на це шоу. Вони майже всі бачили його повністю,

– ділиться блогерка.

Для декору та сервірування фруктів і солодощів вона обрала невеликі кошики. Також Алісія зібрала для столу букети у кольорах серіалу та придбала ярусні тарілки для частування.

Крім того, дівчина прикрасила місце для святкування гірляндами зі штучних квітів та підготувала тематичні коктейлі – кожен був присвячений окремій героїні серіалу.

Як дівчина влаштувала святкування у стилі "Відчайдушних домогосподарок": дивіться відео

Я займалась декоруванням весь ранок. Усе виглядає так добре та мило. Я така щаслива,

– розповіла про свої враження Алісія.

Разом з тим вона попросила гостей одягнутися відповідно до теми або відтворити образ улюбленого персонажа серіалу.

А для повного занурення в атмосферу Алісія і сама повторила образ однієї з героїні шоу – Ґабрієль Соліс. Дівчина знайшла онлайн таку саму сукню, яку носила Єва Лонгорія, граючи свою персонажку.

Як блогерка повторила образ героїні серіалу: дивіться відео

@makeupbyalissiac Get dressed with me for my Desperate Housewives themed birthday party!! ♬ original sound - Alissia

Мені дуже пощастило. Сукня була в одному екземплярі й вона сіла ідеально,

– каже дівчина.

Вона доповнила образ невеликими білими підборами, а також браслетом, схожим на той, що мала Ґабі.

Загалом же святкування минуло чудово. На кадрах з відео дівчина та її друзі цілком задоволені та виглядають щасливими.