Що одягнути в офіс: Таня Парфільєва створила найстильніший образ з речей, які точно у вас є

Попри те, що офісні образи вже давно перестали бути офіційними й строгими, все одно базова сорочка та штани залишаються класикою. Інфлюенсерка Таня Парфільєва склала строгий образ, який зможе повторити кожна дівчина.

Офісні речі складаються з основ гардероба, тож вбрання для відтворення аутфіту на роботу знайдеться в усіх. Блогерка Таня Парфільєва у своєму інстаграмі привернула увагу підписників незвичною для себе стилізацією в образі офісного працівника.

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Що одягнути на роботу

Новий образ блогерки поєднує в собі класику й елегантність, та є надзвичайно простим для повторення. Інфлюенсерка одягнула білу сорочку від бренду Ralph Lauren, яку поєднала з сірими штанами палаццо зі стрілками. Штани на високій посадці дають можливість вдало заправити сорочку та створити гармонійний образ.

Зверху модниця одягнула сіре пальто маскулінного крою з вертикальними білими смужками й доповнила образ взуттям на підборах з квадратним носком. Парфільєва на деяких кадрах постала у зібраному волоссі у хвіст та окулярах, показавши класичний офісний look. Її аутфіт довершили золотисті сережки й темно-коричнева сумка Andiamo з плетінням.

Такий капсульний гардероб досить легко повторити. Щоб скласти аутфіт на основі офісних речей, у вашому гардеробі може бути звичайна базова сорочка білого кольору й штани. Обирайте чорні палаццо до чорного пальта й для елегантності довершіть вихід красивими чобітьми на підборах.