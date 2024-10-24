Офисные вещи состоят из основ гардероба, поэтому наряд для воспроизведения аутфита на работу найдется у всех. Блогер Таня Парфильева в своем инстаграме привлекла внимание подписчиков необычной для себя стилизацией в образе офисного работника.

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Что надеть на работу

Новый образ блогера сочетает в себе классику и элегантность, и является чрезвычайно простым для повторения. Инфлюенсерка надела белую рубашку от бренда Ralph Lauren, которую соединила с серыми брюками палаццо со стрелками. Брюки на высокой посадке дают возможность удачно заправить рубашку и создать гармоничный образ.

Сверху модница надела серое пальто маскулинного кроя с вертикальными белыми полосками и дополнила образ обувью на каблуках с квадратным носком. Парфильева на некоторых кадрах предстала в собранных волосах в хвост и очках, показав классический офисный look. Ее аутфит довершили золотистые серьги и темно-коричневая сумка Andiamo с плетением.

Такой капсульный гардероб достаточно легко повторить. Чтобы составить аутфит на основе офисных вещей, в вашем гардеробе может быть обычная базовая рубашка белого цвета и брюки. Выбирайте черные палаццо к черному пальто и для элегантности довершите выход красивыми сапогами на каблуке.