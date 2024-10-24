Анастасия Душенко является основательницей бренда DUNAY, который только недавно создала. В своем инстаграме девушка решила продемонстрировать умение в пошиве и поставила перед самой собой вызов, потому что решила создать платье из обычного белого мешка для хранения круп, овощей или других вещей.

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Блогерша сшила свадебное платье

В профиле девушки есть немало видеороликов, на которых она демонстрирует, как перешивает старое платье бабушки, реконструирует джинсы или создает одежду из носков. Блогерша любит показывать поклонникам что-то уникальное, поэтому недавно взялась за пошив платья из обычного мешка для муки.

В видеоролике девушка показала, как вырезала по лекалам детали платья и начала их сшивать. Анастасии сначала было немного трудно, поскольку ткань распадалась, однако впоследствии блогерка таки смогла сшить отдельные элементы и добавила застежку.

По замыслу девушки – это должно было быть обычное платье, впрочем в конце своей работы она поняла, что такое платье может быть и свадебным.

Блогерша сшила платье из мешка – смотрите первую часть

Во время примерки она надела белый обруч и белые туфли, а короткое платье с пышной юбкой и квадратным вырезом в зоне декольте она довершила колье с белыми жемчужинами. Для полноценного воспроизведения образа девушка даже снялась с букетом белых роз.

Блогерша сшила платье из мешка – смотрите вторую часть

В комментариях подписчики отметили, что платье действительно очень красивое и написали немало положительных отзывов. Некоторые даже пошутили, что девушка составляет бренду Balenciaga конкуренцию, поскольку марка любит поражать браслетами из скотча, сумками из мусорных пакетов или юбкой из банного полотенца.