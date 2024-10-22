Накануне Хэллоуина художница опубликовала на своей личной странице в тиктоке поэтапный процесс изготовления рисунка на пиджаке черного цвета. Девушка решила нарисовать большой череп, который украсила цветами. Выглядит эта вещь действительно неповторимо и особенно.

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Блогер рассказала, что создает вещи на заказ с одним вариантом росписи, который больше не повторяет, впрочем часто она разрисовывает вещи для себя. Когда у нее нет ограничений, то раскрашивает в стиле "Why not", делая наряд действительно уникальным.

Что интересно, девушка не является художницей или дизайнером. У нее педагогическое образование, впрочем разрисовывать вещи – это ее хобби, которым она занимается уже много лет.

Как разрисовать обычный жакет

Для разрисовки пиджака вам нужно воспользоваться старым изделием, которое уже есть дома или же пойти на секонд и приобрести мужской пиджак в размере оверсайз. Черный пиджак – это классика, которая никогда не выйдет из моды, однако на вещь можно посмотреть под другим углом, создав роспись, который вам больше всего понравится.

В видеоролике блогер показала, как поэтапно наносит рисунок на пиджак. Сначала она нарисовала череп, тогда добавила сверху корону и создала красные розы вокруг, которые идеально подчеркнули такой необычный дизайн. Видеоролик собрал более 300 тысяч просмотров в тиктоке, множество предпочтений и распространений.

Как нарисовать черепа на пиджаке: смотрите видео

Роспись одежды называют кастомизацией, потому что это улучшение старых вещей, добавление новых интересных элементов, которые делают вещь уникальной и неповторимой. Самостоятельное кастомизирование – это отличный способ привлечь внимание к своим вещам и проявить свою индивидуальность.

Чтобы разрисовать одежду, вам понадобятся специальные краски для ткани, а для контуров рисунка – белый карандаш или белая краска. Беритесь за рисование в случае, если знаете, что умеете рисовать и уверены в том, что не испортите вещь. Если же вам захочется иметь особый наряд в гардеробе, то добавить особой изюминки смогут мастера, которые хорошо разбираются во всех тонкостях этой техники.