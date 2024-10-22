Напередодні Геловіну мисткиня опублікувала на своїй особистій сторінці у тіктоці поетапний процес виготовлення малюнку на піджаку чорного кольору. Дівчина вирішила намалювати великий череп, який прикрасила квітами. Виглядає ця річ справді неповторно та особливо.

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Блогерка розповіла, що створює речі на замовлення з одним варіантом розпису, який більше не повторює, втім часто вона розмальовує речі для себе. Коли у неї немає обмежень, то розфарбовує у стилі "Why not", роблячи вбрання справді унікальним.

Що цікаво, дівчина не є художницею чи дизайнеркою. У неї педагогічна освіта, втім розмальовувати речі – це її хобі, яким вона займається вже багато років.

Як розмалювати звичайний жакет

Для розмалювання піджака вам потрібно скористатися старим виробом, який вже є вдома або ж піти на секонд й придбати чоловічий піджак в розмірі оверсайз. Чорний піджак – це класика, яка ніколи не вийде з моди, однак на річ можна подивитися під іншим кутом, створивши розпис, який вам найбільше сподобається.

У відеоролику блогерка показала, як поетапно наносить малюнок на піджак. Спочатку вона намалювала череп, тоді додала зверху корону й створила червоні троянди навколо, які ідеально підкреслили такий незвичний дизайн. Відеоролик зібрав понад 300 тисяч переглядів у тіктоці, безліч вподобань та поширень.

Як намалювати череп на піджаку: дивіться відео

Розпис одягу називають кастомізацією, бо це покращення старих речей, додавання нових цікавих елементів, які роблять річ унікальною і неповторною. Самостійне кастомізування – це чудовий спосіб привернути увагу до своїх речей та проявити свою індивідуальність.

Щоб розмалювати одяг, вам знадобляться спеціальні фарби для тканини, а для контурів малюнка – білий олівець чи біла фарба. Беріться за малювання у випадку, якщо знаєте, що вмієте малювати й впевнені в тому, що не зіпсуєте річ. Якщо ж вам захочеться мати особливе вбрання в гардеробі, то додати особливої родзинки зможуть майстри, які добре знаються на всіх тонкощах цієї техніки.