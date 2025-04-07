Дієвий лайфхак: як можна протестувати 10 парфумів одночасно

Протестувати парфуми можна абсолютно різними способами. Більшість людей для цього використовують блоттер.

Деякі почергово пшикають парфуми на зап'ястя. Однак, усі ці методи мають свої недоліки, пише 24 Канал з посиланням на TikTok.

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Як протестувати парфуми

Для того, аби добре протестувати парфуми насправді не потрібні жодні спецзасоби. Достатньо буде використати пальці.

Річ у тім, що парфум розкривається на шкірі не так, як на блоттері. Коли ми пшикаємо його на зап'ястя, то це усього 2 можливості протестувати аромат. Надалі усі запахи змішаються.



Як тестувати парфуми без тестера / Фото Unsplash

Зверніть увагу! Зап'ястя "тепліші" ніж пальці. Тому аромат там може розкриватися швидше.

Саме через це, для тесту варто використати пальці. Фактично, це можливість спробувати аж 10 ароматів за один раз.

Головне, пшикати цільово на палець, щоб запахи парфумів не змішувались. Також варто "освіжувати" нюх, наприклад, за допомогою аромату кави в зернах.



Як правильно тестувати парфуми / Фото Unsplash

Зауважте! Будь-які парфуми розкриваються не одразу. Усі частини ароматичної композиції починають відчуватися поступово. Спочатку відчуваються саме верхні ноти, потім середі, а згодом і базові. Останні – найстійкіші і найдовше відчутні на шкірі.