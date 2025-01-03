Ніщо не виходить з моди назавжди, однак наразі варто забути про певні тенденції в макіяж, до яких ми звикли, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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У макіяжі немає правил, але якщо ви хочете якось оновити свій вигляд в новому році, тоді варто додати кілька цікавих акцентів, які точно покращать ваш вигляд.

М’яке скульптурування

Минулого року в моді ще був активний контуринг, а вже цього року він буде схожий на легкий змах пухнастим пальцем із бронзером. Він простіший та вимагає менше етапів нанесення. Сухі продукти є надзвичайно легкими й легко розтушовуються.

Мерехтливі тіні на нижніх повіках

Нанесіть на обличчя консилер, щоб замаскувати припухлість під очима й прикрийте їх мерехтливими блискітками. Такий макіяж чудово підійде для зимових образів.

Рум’янець

Якщо у 2024 році в моді було штучне ластовиння, то тепер воно відходить на задній план, а в тренди входять рум’яні щічки. Вони можуть бути рожеві, персикові, лілові чи ягідні – все залежить від тону вашої шкіри.

Тонкі брови

Найцікавіше, що нас чекає у 2025 році – це тонкі брови. Раніше ми всі ставили акцент на широких бровах, але тепер модниці будуть наслідувати тренд на тонкі брови. Якщо у вас вони густі, то вищупувати не потрібно. Достатньо взяти лише прозорий гель й обережно їх розчесати, щоб створити м’яку форму.