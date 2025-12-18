Не лише вишиванки: топ-5 вишуканих образів Олени Зеленської у 2025 році

У 2025 році Олена Зеленська знову показала, як дипломатичний дрескод може бути і стриманим, і виразним водночас. Її виходи – це баланс елегантної простоти та продуманих акцентів.

Дивіться добірку найяскравіших образів першої леді України від 24 Каналу. У центрі уваги – трендові кольори, чорна вуаль і традиційна полтавська вишиванка.

Якими були образи Зеленської у 2025 році?

Повсякденний образ зі светром

На початку лютого перша леді відвідала Чернігівщину, що постійно потерпає від ворожих обстрілів. Під час поїздки громадам передали карети швидкої допомоги та гаджети для онлайн-навчання школярів.

Для робочого візиту Олена Зеленська обрала дещо незвичний для себе повсякденний образ: темні широкі штани-палаццо та об'ємний коричневий светр. Окрім того, на ній вже не вперше помітили золоті сережки від українського бренду Gunia Project.

Класичний костюм сливового кольору

Уже 17 лютого дружина українського президента вирушила з ним до ОАЕ, де відвідала провідні реабілітаційні центри Абу-Дабі.

Цього разу Олена Зеленська здивувала вибором трендового у 2025 році кольору – сливового. Акцентом костюма класичного крою став чорний пасок, а вушка прикрашали золоті сережки.

Традиційна полтавська вишиванка

У День вишиванки, 15 травня, Володимир та Олена Зеленські привітали українців зі святом.

У кожному візерунку українських вишиванок – сила роду, традицій, історії,

– написало подружжя.

Перша леді одягнула вишиту білим по білому полтавську сорочку від бренду Etnodim зі спільної колекції з музеєм Івана Гончара. Широкі рукави прикрашає традиційний орнамент: сітка з ромбів, у кожен з яких вписане деревце.



Полтавська вишиванка Зеленської / Фото Олени Зеленської, Etnodim

Чорна вуаль на аудієнції у Ватикані

Після смерті Папи Франциска новим понтифіком став Лев XIV, інавгурацію якого у травні серед інших світових лідерів відвідав Володимир Зеленський з дружиною. Після урочистої меси глава церкви провів з ними аудієнцію.

Цікаво, що для жінок у такому випадку існує спеціальний дрескод – чорна сукня з довгими рукавами та високим коміром, а також вуаль. Своїм вбранням Олена Зеленська вшанувала традиції Ватикану.



Подружжя Зеленських на аудієнції в Папи Римського / Фото ОП

Цікаво! Привілей з'являтися в білому на папських аудієнціях мають лише декілька жінок у світі. Йдеться про саме католицьких королев і принцес, тоді як навіть королева Сполученого Королівства Єлизавета ІІ зустрічалася з понтифіком у чорному через приналежність до англіканської церкви.

Український бренд для зустрічі з Меланією Трамп

Під час візиту до США у вересні Олена Зеленська зустрілася з Меланією Трамп і подякувала американській першій леді за підтримку України та увагу до дітей, що страждають від війни.

Дружина Володимира Зеленського обрала український бренд AMG, про що він повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. На фото видно структурований жакет-кроп з накладними кишенями білого кольору та чорні штани-палаццо з високою талією. Золоті елементи перегукувалися на поясі та брошці.

Нагадаємо, тоді російські ЗМІ вибухнули фейками. Спершу пропагандисти переконували, що Меланія відмовилася від зустрічі, а потім – нібито зображення української першої леді "прималювали" до світлини замість королеви Йорданії.

Що відомо про інші образи Зеленської?