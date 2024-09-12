Наймодніші тренчі осені 2024: що ми будемо носити цього сезону

Початок вересня видався дещо прохолодним, тож багато модниць замість жакетів та кардиганів вже починають активно носити тренчі. Вони рятують вранці чи ввечері від холоду, тому ними можна вже сміливо доповнювати всі свої образи.

Тренчкот – це класика серед верхнього гардероба, тож її неможливо оминути, оскільки з сезону в сезон ця річ залишається популярною. Змінюватися може лише довжина, фасон, матеріал чи колір.

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Якщо ви ще не визначилися з тим, яку саме модель хочете придбати на осінній сезон, то радимо переглянути головні тренчі, які представили на подіумі дизайнери. Варіацій тренчів є настільки багато, що ви точно віднайдете щось для себе.

Класичні

Ці тренчі вважаються вічною класикою та не втрачають своєї популярності з роками. Стилісти завжди радять мати у своєму гардеробі тренч бежевого, кремового чи чорного кольору, який можна поєднати з будь-якими образами – від повсякденних виходів до офіційних зустрічей. Фасон, довжину й тканину підбирайте відповідно до власних вподобань.



Модні тренчі на осінь 2024 / Фото Elle



Актуальні тренчі на осінь 2024 / Фото Elle

Довжина максі

У моду увійшли пальта довжини максі, а разом із тим популярності починають набирати дуже довгі тренчі. Вони мають бути такими довгими, що буквально торкатимуться землі. Однак такий варіант підійде не всім, тому тут варто бути обережними, хоч і плюс від такого вбрання є – він видовжує силует. Такий тренч підійде для тих, хто більше хоче поекспериментувати зі стилем.



Модні тренчі на осінь 2024 / Фото Elle

Вкорочені

Вже другий сезон поспіль дизайнери намагаються нам донести, що вони представили чимало коротких варіантів тренчів, які були популярні понад 10 років тому, втім чомусь ми ще не досить сміливі до таких покупок. Насправді ж, такий тренч має чудовий вигляд зі штанами, джинсами та чоботами до колін, тож спробуйте оновити свій гардероб та придбати саме такий верхній одяг.



Актуальні тренчі на осінь 2024 / Фото Elle

Шкіряні

Тренчі зі шкіри теж тривалий період очолюють тренди. У нашому гардеробі з цього матеріалу є штани, жакети, топи чи спідниці, тому спробуйте додати до цього списку стильний тренч. Найуніверсальнішими є тренчі чорного, коричневого та кремового відтінку.



Модні тренчі на осінь 2024 / Фото Elle



Актуальні тренчі на осінь 2024 / Фото Elle

Головним орієнтиром у виборі тренча на осінь повинна бути якість. Це базова річ, яку ви будете часто носити восени та навесні кілька сезонів поспіль, тому важливо, щоб він якомога довше вам прослужив. Тренч можна інтегрувати під будь-який стиль, тому не бійтеся його додавати у свій гардероб, оскільки він однаково гарно пасує до лоферів, кросівок, чобіт та пласкій підошві чи підборах.