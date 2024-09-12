Тренчкот – это классика среди верхнего гардероба, поэтому ее невозможно обойти, поскольку из сезона в сезон эта вещь остается популярной. Меняться может только длина, фасон, материал или цвет.

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Если вы еще не определились с тем, какую именно модель хотите приобрести на осенний сезон, то советуем посмотреть главные тренчи, которые представили на подиуме дизайнеры. Вариаций тренчей настолько много, что вы точно найдете что-то для себя.

Классические

Эти тренчи считаются вечной классикой и не теряют своей популярности с годами. Стилисты всегда советуют иметь в своем гардеробе тренч бежевого, кремового или черного цвета, который можно совместить с любыми образами – от повседневных выходов до официальных встреч. Фасон, длину и ткань подбирайте в соответствии с собственными предпочтениями.



Модные тренчи на осень 2024 / Фото Elle



Актуальные тренчи на осень 2024 / Фото Elle

Длина макси

В моду вошли пальто длины макси, а вместе с тем популярность начинают набирать очень длинные тренчи. Они должны быть такими длинными, что буквально будут касаться земли. Однако такой вариант подойдет не всем, поэтому здесь стоит быть осторожными, хотя и плюс от такого наряда есть – он удлиняет силуэт. Такой тренч подойдет для тех, кто больше хочет поэкспериментировать со стилем.



Модные тренчи на осень 2024 / Фото Elle

Укороченные

Уже второй сезон подряд дизайнеры пытаются нам донести, что они представили немало коротких вариантов тренчей, которые были популярны более 10 лет назад, впрочем почему-то мы еще не достаточно смелые к таким покупкам. На самом деле, такой тренч прекрасно смотрится со штанами, джинсами и сапогами до колен, поэтому попробуйте обновить свой гардероб и приобрести именно такую верхнюю одежду.



Актуальные тренчи на осень 2024 / Фото Elle

Кожаные

Тренчи из кожи тоже длительный период возглавляют тренды. В нашем гардеробе из этого материала есть брюки, жакеты, топы или юбки, поэтому попробуйте добавить в этот список стильный тренч. Самыми универсальными являются тренчи черного, коричневого и кремового оттенка.



Модные тренчи на осень 2024 / Фото Elle



Актуальные тренчи на осень 2024 / Фото Elle

Главным ориентиром в выборе тренча на осень должно быть качество. Это базовая вещь, которую вы будете часто носить осенью и весной несколько сезонов подряд, поэтому важно, чтобы он как можно дольше вам прослужил. Тренч можно интегрировать под любой стиль, поэтому не бойтесь его добавлять в свой гардероб, поскольку он одинаково хорошо подходит к лоферов, кроссовок, сапог и плоской подошве или каблуках.