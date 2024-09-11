Осенью яркие оттенки отходят на второй план и первенство занимают базовые цвета приглушенных тонов, пишет Lady 24. Но даже несмотря на классические цвета, образ все равно хочется разбавить чем-то ярким.

Читайте также Что одеть гостям на свадьбу осенью: модные идеи, которые понравятся всем

Если прошлой осенью в тренды ворвался яркий красный, то уже в этом сезоне актуальным будет голубой цвет, который идеально вписывается в осеннюю палитру оттенков. Небесно-голубой оттенок прекрасно впишется в любые сезонные образы.

Что купить на осень в голубом цвете в голубом цвете

Очень стильно смотрятся кроссовки в этом оттенке. Они способны добавить яркости всем вашим образам. Неизменной базой остаются голубые рубашки, которые можно носить с джинсами или брюками палаццо. Кроме того, выбирайте на осень для себя лонгсливы или свитера в этом оттенке.

Если любите создавать яркие образы, то без колебаний добавляйте в свой гардероб голубые брюки или жакет. Также советуем приобрести интересную сумку в этом оттенке, которая разнообразит темные и мрачные осенние аутфиты.

И не забывайте о красивых платьях в голубом цвете. Они могут быть праздничными, а могут быть из трикотажа на повседневную жизнь или для офисных выходов.



Образы с трендовым цветом осени / Фото Pinterest



Трендовый цвет осени – голубой / Фото Pinterest



Образы с трендовым цветом осени / Фото Pinterest



Трендовый цвет осени – голубой / Фото Pinterest



Образы с трендовым цветом осени / Фото Pinterest



Трендовый цвет осени – голубой / Фото Pinterest

Этой осенью в моде также насыщенный зеленый цвет, масляно-желтый, наряды оттенка горячего шоколада, темно-синий или бордовый. В вашем гардеробе должна быть золотая классика на осеннюю пору – это черный, серый и коричневый. Все эти цвета можете разбавлять другими оттенками.