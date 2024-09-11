В день свадьбы красиво выглядеть хотят не только невесты, но и гости, пишет Lady 24. Чтобы разделить радость создания новой семьи, важно подготовить не только подарок, но и хороший наряд, в котором на праздничном торжестве вы будете себя чувствовать на все 100% стильными.

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В главном событии молодоженов внешний вид гостей на их свадьбе тоже играет важную роль, поэтому надо действительно тщательно подготовиться. Часто свадебное мероприятие имеет дресс-код, но если пожеланий по нарядам у молодоженов нет, то свой образ вы можете выбрать самостоятельно.

Далее расскажем в материале, что можно одевать на свадьбу, чтобы иметь безупречный и красивый вид.

Черное платье

Пусть вас не пугает черный цвет платья, поскольку это безусловная классика, которая прекрасно подходит для любых торжеств. Вы можете примерить монохромный образ, а можете разбавить черное платье яркими туфлями или аксессуарами, чтобы аутфит имел какие-то краски и не выглядел монотонным.

Костюм

Невероятно красиво смотрятся белые костюмы на основе жакета и брюк палаццо. Также вместо блейзера можно примерить жилетку в стиле Old Money. Но если вам захочется добавить образу какой-то легкости и невесомости, то охотно можете выбирать костюм из шелка или атласа.

Корсетное платье

В этом году особенно популярными стали платья в стиле baby doll с корсетным верхом и юбкой облачком. Такие платья есть во многих украинских брендах, поэтому вы точно найдете свою идеальную модель. Это платье хорошо сочетается с туфлями в тон или высокими сапогами на каблуках.

Платье макси

Выбирайте на свадебное торжество красивое платье в пол, которое подчеркнет вашу фигуру и создаст изящный образ. Это может быть минималистичное платье, с пайетками, воланами, драпировкой или перьями на рукавах. Выбирайте то, что больше всего вам подойдет.

Кроме наряда очень важно создать общий красивый образ. Это должна быть совершенная прическа, макияж, добавлены украшения, аксессуар в виде сумки и стильная обувь. Благодаря этому ваш образ будет иметь невероятный вид.