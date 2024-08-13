"Носять квіти у волоссі": мережу підкорив тренд на flower makeup

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди, й нині шаленої популярності набирає flower makeup. Цікаво, що обов'язковим елементом для створення романтичного образу є звичайнісінький поліетиленовий пакет.

Нині в мережі є сотні відео, як дівчата та жінки в усьому світі створюють квіти на обличчі. Як повторити такий макіяж та в чому його особливість – передає Lady 24.

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Що таке flower makeup та як його повторити

Тренд на flower makeup з'явився у мережі на початку липня, й нині у тіктоці можна знайти безліч відео з таким макіяжем. Одним з найпопулярніших образів, який і надихає жінок у всьому світі, є макіяж від Софії Грейс.

Візажистка часто повторює образи зірок, а також ділиться лайфхаками, як створювати різний макіяж. Цього разу Софія вирішила надихнути мережу квітковим макіяжем. Щоб його зробити, візажистка взяла звичайний поліетиленовий пакет і зробила з нього кульку. На неї вона нанесла білі тіні й улюблені відтінки рожевого. Потім Софія притулила розмальовану кульку до скроні, й у результаті отримала неймовірний романтичний образ.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Як зробити flower makeup: дивіться відео

Варто зауважити, що квіти біля очей варто створювати тоді, коли готовий весь макіяж. Якщо квітка з пакета погано перезнімається, то її можна домалювати іншими тінями.

Романтичний образ підкорив чимало користувачів, а тому вони почали повторювати цей макіяж.

Блогерка повторила flower makeup: дивіться відео

Деякі візажистки вирішили удосконалити спосіб створення такого макіяжу. Так, одна з блогерок пропонує налити в пакет воду, щоб він був важчим і квітка краще перезнімалася.

Візажистка налила воду для кращого ефекту: дивіться відео

Не оминув цей тренд і український тікток. Так, візажистка з Києва Вікторія вирішила також повторити б'юті-тренд і створити flower makeup.

Українська візажистка повторила flower makeup: дивіться відео

Українська візажистка у коментарях також поділилася, що для створення таких квіток на обличчі використовувала звичайні помади та консилер. Щоб зафіксувати малюнок на шкірі, дівчина обережно припудрила скроні.