Яких помилок слід уникати, щоб не виглядати старшою за вік в паспорті, та як зробити макіяж, що омолоджує, розповідає Lady 24.

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Як макіяж може додати віку

Українська б’юті-блогерка Олександра Федів публікує на своїй сторінці в інстаграм корисні відео щодо макіяжу та зачісок. Нещодавно вона показала, яких помилок слід уникати, аби не додавати собі зайвих років за допомогою макіяжу, та порівняла, як різні техніки впливають на вигляд шкіри.

Для того, щоб продемонструвати різницю, дівчина умовно розділила своє обличчя на дві половини. На одній вона відпрацьовувала макіяж, який омолоджуватиме, а на іншій показувала, що додає віку.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Так, аби отримати свіжий та молодий вигляд візажистка радить готувати шкіру – наносити сироватку та праймер для зволоження. Також вона використовує легкий тон, який теж зволожує, та консилер в тон шкіри. Пудру ж дівчина бере з легким переливом, як і рум'яна.

Як макіяж старить чи молодить: дивіться відео

Для більш юного вигляду вона обирає доповнити макіяж бронзером та хайлайтером, а потім легко підкреслює брови гелем. Те саме стосується стрілок та вій – найбільш молодо виглядають легкі стрілки та охайно промальовані вії. Губи ж у цьому випадку вона підкреслює не надто темним відтінком, рухаючись природним контуром.

Натомість на "старшій" стороні вона не робить підготовку, а одразу наносить щільний тон. Крім того, Олександра додає світлий консилер та пудру, яка гарно матує шкіру, і такі ж рум'яна. Доповнює все це вона скульптором та графічними бровами. Дівчина також робить більш виразні стрілки та промальовує вії знизу та зверху. Губи у неї виходять теж більш виразними – темнішого кольору та виходять за природний контур.

У результаті блогерка отримує два протилежних образи – більш молодий та сяючий, а також той, що додає віку та робить обличчя не таким свіжим. Олександра додає, що дотримуючись простих порад з її відео, можна уникнути другого варіанту, завжди залишаючись доглянутою та юною.