5 тенденцій у макіяжі, які будуть актуальними цієї весни

Навесні 2025 в тренді буде "натуральний макіяж". Він виглядає непомітно і лише підкреслює природну красу.

Навіть кольори для макіяжу, які в тренді цьогоріч максимально нейтральні. Можна сказати, що вони повторюють природні відтінки, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Які б'юті-тренди навесні 2025

Відсутність тонального крему

Цієї весни в тренді "невидиме" покриття. Варто наносити тональний засіб максимально тонким шаром, або ж взагалі від нього відмовитись.

Дитячий рум'янець

Рум'янець потрібно наносити ближче до носа, а не верхньої частини щік. Завдяки цьому обличчя виглядатиме більш свіжим та кокетливим.

Такий рум'янець імітує природний вид щічок після тренування. Особливо популярним цей тренд став завдяки Тік Току.

Мерехтливі тіні пастельних відтінків

Такі тіні гарно виділятимуться на сонечку. Вони виблискують і віддзеркалюють інші кольори.

Щічки кольору шампанського

Золотий відтінок на щічках став неймовірно популярним. Це і не дивно, адже завдяки цьому обличчя виглядає неймовірно привабливо.

Аби створити такий ефект, потрібно нанести кремові або мусові рум’яна. Потім їх необхідно підсилити світло-золотистим хайлайтером.

Помада з відтінком рожевого тюльпану

Цієї весни в тренді губи кольору рожевого тюльпану. Помада у такому відтинку додасть цікавий акцент у будь-який образ.