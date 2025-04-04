Даже цвета для макияжа, которые в тренде в этом году максимально нейтральные. Можно сказать, что они повторяют "естественные" оттенки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какие бьюти-тренды весной 2025 года

Отсутствие тонального крема

Этой весной в тренде "невидимое" покрытие. Стоит наносить тональное средство максимально тонким слоем, или же вообще от него отказаться.

Детский румянец

Румянец нужно наносить ближе к носу, а не верхней части щек. Благодаря этому лицо будет выглядеть более свежим и кокетливым.

Такой румянец имитирует естественный вид щечек после тренировки. Особенно популярным этот тренд стал благодаря Тик Току.

Мерцающие тени пастельных оттенков

Такие тени будут хорошо выделяться на солнышке. Они сверкают и отражают другие цвета.

Щечки цвета шампанского

Золотой оттенок на щечках стал невероятно популярным. Это и не удивительно, ведь благодаря этому лицо выглядит невероятно привлекательно.

Чтобы создать такой эффект, нужно нанести кремовые или муссовые румяна. Далее их необходимо усилить светло-золотистым хайлайтером.

Помада с оттенком розового тюльпана

Этой весной в тренде губы цвета розового тюльпана. Помада в таком оттенке добавит интересный акцент в любой образ.