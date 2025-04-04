Даже цвета для макияжа, которые в тренде в этом году максимально нейтральные. Можно сказать, что они повторяют "естественные" оттенки, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.
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Какие бьюти-тренды весной 2025 года
Отсутствие тонального крема
Этой весной в тренде "невидимое" покрытие. Стоит наносить тональное средство максимально тонким слоем, или же вообще от него отказаться.
Детский румянец
Румянец нужно наносить ближе к носу, а не верхней части щек. Благодаря этому лицо будет выглядеть более свежим и кокетливым.
Такой румянец имитирует естественный вид щечек после тренировки. Особенно популярным этот тренд стал благодаря Тик Току.
Мерцающие тени пастельных оттенков
Такие тени будут хорошо выделяться на солнышке. Они сверкают и отражают другие цвета.
Щечки цвета шампанского
Золотой оттенок на щечках стал невероятно популярным. Это и не удивительно, ведь благодаря этому лицо выглядит невероятно привлекательно.
Чтобы создать такой эффект, нужно нанести кремовые или муссовые румяна. Далее их необходимо усилить светло-золотистым хайлайтером.
Помада с оттенком розового тюльпана
Этой весной в тренде губы цвета розового тюльпана. Помада в таком оттенке добавит интересный акцент в любой образ.