Несмотря на то, что тонкие брови уже пережили беспощадную критику, звезды все равно их выбирают. Это и не удивительно, ведь на много ком эта форма смотрится довольно удачно, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue.

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Какая форма бровей в моде сейчас

Белла Хадид не просто успела попробовать новый тренд, а еще и невероятно популяризировала его. Модели действительно подходят тоненькие и слегка изогнутые брови.

Стоит заметить, что тоненькие брови постоянно возвращаются в тренды. Впервые массовая мода на эту форму началась еще в золотую эру Голливуда, тогда ее ввела Марлен Дитрих.

Впоследствии тонкие брови стали популярными благодаря звездам в 90-е. В частности, такой формой в это время отличились Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и Гвен Стефани.

Примерить на себя такую форму бровей можно и без пинцета. Достаточно лишь воспользоваться тонким карандашом. Чтобы немного "осветлить" зону под бровями и подчеркнуть их форму стоит нанести светлые тени.