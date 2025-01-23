Бровиста надо посещать с определенной периодичностью, пишет 24 Канал. И даже в случае, если вы самостоятельно красите брови дома, это тоже надо делать с определенным интервалом.

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Как часто можно красить брови

Краска на коже хорошо держится примерно 10 дней. Это в случае, если после первой процедуры не мочить брови. Избегать пребывания в бассейне или ванной советуют все бровисты. Такое ограничение нужно для того, чтобы краска хорошо закрепилась на коже и не начала своевременно вымываться.

Но несмотря на то, что краска вымывается, все же контур на ней хоть и едва заметный – остается, а это значит, что эти места без проблем можно закрасить карандашом для бровей.

Несмотря на то, что краска для бровей является более щадящей, чем краска для волос, бровиста стоит посещать каждые 3 – 4 недели. В составе все равно содержатся химические соединения, поэтому окрашивание каждые 10 дней будет лишним. Если нужно сделать коррекцию через 2 недели, ничего страшного не произойдет, впрочем в идеале прокрашивать брови стоит через 3 недели после первого визита.



Коррекцию стоит делать каждые 3 недели / Фото Pexels

Если ходить к мастеру с правильным интервалом, можно поддерживать брови в идеальной форме. Также мастера часто используют хну вместо краски. Здесь важно понимать для кого подходит один из двух материалов. Краску рекомендуется использовать для тех, у кого густые брови.

А вот для тех девушек, которые их немного перещипали, или имеют залысины – стоит красить брови хной. Она полезна тем, что хорошо закрашивает кожу, поэтому прекрасно подойдет для тех, у кого волоски не растут в определенных местах. С профессиональной точки зрения, для нормальной кожи подходят два варианта, но если кожа жирная – лучше выбирать краску, а если сухая – хну.