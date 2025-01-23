Бровиста треба відвідувати з певною періодичністю, пише 24 Канал. Та навіть у випадку, якщо ви самостійно фарбуєте брови вдома, це теж треба робити з певним інтервалом.

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Як часто можна фарбувати брови

Фарба на шкірі добре тримається приблизно 10 днів. Це у випадку, якщо після першої процедури не мочити брови. Уникати перебування у басейні чи ванній радять всі бровисти. Таке обмеження потрібне для того, щоб фарба добре закріпилася на шкірі й не почала своєчасно вимиватися.

Та попри те, що фарба вимивається, все ж таки контур на ній хоч і ледь помітний – залишається, а це означає, що ці місця без проблем можна зафарбувати олівцем для брів.

Попри те, що фарба для брів є більш щадною, ніж фарба для волосся, бровиста варто відвідувати кожних 3 – 4 тижні. У складі все одно містяться хімічні сполуки, тож фарбування кожних 10 днів буде зайвим. Якщо потрібно зробити корекцію через 2 тижні, нічого страшного не станеться, втім в ідеалі профарбовувати брови варто через 3 тижні після першого візиту.



Корекцію варто робити кожних 3 тижні / Фото Pexels

Якщо ходити до майстра з правильним інтервалом, можна підтримувати брови в ідеальній формі. Також майстрині часто використовують хну замість фарби. Тут важливо розуміти для кого підходить один з двох матеріалів. Фарбу рекомендовано використовувати для тих, в кого густі брови.

А от для тих дівчат, які їх трохи перещипали, або ж мають залисини – варто фарбувати брови хною. Вона корисна тим, що добре зафарбовує шкіру, тому чудово підійде для тих, в кого волосинки не ростуть в певних місцях. З професійного погляду, для нормальної шкіри підходять два варіанти, але якщо шкіра жирна – краще вибирати фарбу, а якщо суха – хну.