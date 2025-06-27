Який манікюр роблять справжні принцеси: саме такий був у принцеси Діани

"Princess nails" – неймовірний тренд 2025 року. Це дизайн, натхнений стилем справжніх принцес. Зокрема, саме такі нігті можна було помітити у Діани, Кейт та Меган.

Цей тренд є гідною відповіддю на модні зараз ультрадекоровані нігті. Саме на такий дизайн варто звернути увагу тим, хто надає перевагу стриманості, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як виглядають "Princess nails"

Так звані "Princess nails" – це нігті короткої довжини. Найчастіше вони мають саме заокруглену чи овальну форму.

Якого кольору такі нігті:

напівпрозорі рожеві;

можна використовувати і покриття з легким мерехтінням;

також до цієї стилістики можна віднести ніжний хром.

Урізноманітнити "Princess nails" можна за допомогою маленького страза чи бантика.

Зверніть увагу! Саме такий дизайн нігтів відповідає популярній зараз естетиці clean girl.

Основною перевагою цього дизайну є його універсальність. Він прекрасно підходить під абсолютно різні образи.

Також варто відзначити зручність цього виду манікюру. Адже форма таких нігтів дозволяє почувати себе вільно.

Зауважте! Французький манікюр також можна віднести до "Princess nails".