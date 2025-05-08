Це просто вау: нігті такого кольору підкорили соцмережі

Усе популярнішим стає колір нігтів, який отримав назву "матча" на честь популярного напою. Це відтінок, буквально, захоплює тренди.

Такий колір нігтів виглядає по-справжньому розкішно. До того ж він прекрасно підходить для весни, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Трендові варіанти манікюру у кольорі матча

Однотонна класика

Однотонний манікюр завжди має гарний вигляд. При цьому, колір матча доволі "спокійний". Тобто, він прекрасно підійде для тих, кому потрібно дотримуватися дрес-коду.

Кольорові елементи

Необов'язково, аби колір матча був основним. Також гарно виглядатиме цей відтінок, як частина декоративних елементів.

Трендовий френч

Забудьте по класичний френч і спробуйте цікавий варіант такого дизайну. Створіть смужку одразу з декількох відтінків. Візуально це поєднання нагадує напій матча лате.

Об'ємні композиції

Створити об'ємну композицію на нігтях можна і без 3D фігурок. Для цього достатньо використати гель.

Завдяки тому, що композиція виконана на кольоровому фоні, вона виглядає дуже незвично. Такий варіант френча точно не залишить нікого байдужим.