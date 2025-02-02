Стрижка Шарлотти з серіалу "Секс і місто" – найцікавіша зачіска 2025 року

У 2024 році стрижка боб була на піку популярності, втім модні експерти зазначають, що тепер популярність набиратиме зачіска, яка відображає стиль героїні Шарлотти з серіалу "Секс і місто". Її стрижка витончена, традиційна та легка в укладанні.

Ця стрижка підійде для всіх, у кого чи середнє волосся, пише 24 Канал з посиланням на Glamour. Довге волосся доведеться трохи вкоротити, а от середнє - лише підрівняти й додати кілька основних штрихів.

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Стрижка Шарлотта – тренд 2025 року

Мода циклічна, тому в тренди повертається не лише вбрання дівчат, яке вони одягали в 90-х роках, але і їхні зачіски. Стрижка Шарлотти у сучасності досі залишається ультражіночною й підійде багатьом дівчатам, які хочуть освіжити свій образ.

Стрижка характеризується довжиною до плечей, має рівний зріз та мінімальні шари. Рівний зріз створює акуратний та доглянутий вигляд. Щоб додати зачісці форми та об’єму, кінчики можна підкручувати під низ, як це часто робила Шарлотта у серіалі "Секс і місто".

На відміну від багатьох дещо складних зачісок у догляді, цей варіант є легким та простим. Що цікаво, ця стрижка підійде тим дівчатам, які любили Шарлотту в серіалі й захочуть відтворити стиль персонажа в реальному житті. Щоб ще більше поринути в образ, можна пофарбувати волосся в темно-русявий колір.

Довжина волосся до ключиць виглядає доступною й не надто короткою для тих дівчат, які бояться занадто сильно обрізати довжину. За допомогою щітки й фена волосся можна зробити ідеально прямим, а якщо хочеться додати трохи об’єму й текстури, можна висушити його природнім шляхом.

Щоб додати вінтажного шарму, кінці волосся можна підкрутити вниз чи вгору. Окрім того, експериментуйте з проділами, щоб виглядати кожного разу по-новому.

Можна накрутити волосся на бігуді, чи тонку плойку, щоб створити багато кучерів. Ельза Госк надає стрижці романтичного вайбу завдяки прикріпленому банту на волоссі.

Завжди залишатися стильною можна завдяки прямому проділу й випрямленому волоссю, яке підійде для буденних справ та прогулянок у вихідні та святкові дні. Залежно від вподобань до стрижки можна ще додати красивий чубчик.