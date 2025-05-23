Зачіска, що робить обличчя худішим: не пропустіть тренд літа 2025

Зараз в тренді естетика 90-х. Зокрема, зачіски, що були популярні в цей час. Багато зірок уже приміряли на себе новий образ.

До прикладу Селена Гомез обрала для себе варіацію зачіски боб – із загнутими в середину кінчиками. Така стрижка прекрасно підходить для круглого обличчя, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Яку зачіску зробити, аби обличчя виглядало худішим

Багатошаровий боб візуально витягує обличчя, роблячи його худішим. Завдяки правильній укладці ця стрижка злегка прикриватиме щічки.

Варто відзначити і універсальність цієї стрижки. Вона прекрасно підходить не тільки для прямого, а і для хвилястого волосся.

Укладати цю стрижку можна багатьма способами. До прикладу, витягуючи локони та створюючи додатковий об'єм біля коренів.

Можна робити і "укладку без укладки", якщо ваше волосся в'ється. Просто залиште його висихати природним чином і злегка розчешіть.

Цікаво! Таку зачіску обожнює не тільки Селена Гомес. Ця стрижка також дуже подобалась Дженіфер Еністон.