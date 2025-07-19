Каре, яке непотрібно укладати: ви будете в захваті від цього тренду

Влітку багато жінок прагнуть вкоротити волосся. Ідеальною стрижкою в такому випадку стане каре. Деякі вважають, що така зачіска доволі незручна, оскільки вона потребує постійної укладки.

Цей міф сміливо розвіює Кім Кардаш'ян. Нещодавно зірка зявилась з дійсно стильним каре у стилі old Hollywood, повідомляє 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Як виглядає каре Кім Кардаш'ян?

Вінтажне боб-каре виглядає просто неймовірно. Це стильна зачіска, що відносить нас у часи старого Голлівуду. Саме таку стрижку обирали для себе такі діви як Елізабет Тейлор.



Як виглядає каре в стилі старого Голлівуду / Фото з інстаграму Кім Кардаш'ян

Таке боб-каре зазвичай довжиною до підборіддя, воно має закручені чи підкручені назовні кінцями. Також варто відзначити легкі хвилі, які додають цій зачісці елегантності.

У чому переваги такого каре:

довжина цієї стрижки робить шию візуально довшою (також ця зачіска підкреслює вилиці);

ця зачіска універсальна, вона ідеально підійде як для офісу, так і вечірки;

таке каре легке у догляді.

Це каре можна не укладати зовсім. Особливо тим жінкам, що мають хвилясте волосся. В такому випадку достатньо залишити локони висихати природним чином.

Зауважте! Якщо ж ви хочете таки створити гарну укладку, її можна зробити плойою або ж брашем.