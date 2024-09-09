Наймодніші джинси 2024 року: які фасони мають бути в нашому гардеробі

Без джинсів складно уявити сучасний гардероб будь-якої дівчини. Їх хочеться одягати знову й знову. І це не дивно, оскільки дизайнери заснували чимало фасонів, тож кожного разу пару джинсів можна по-різному міксувати з усіляким вбранням.

У будь-якому магазині ви знайдете безліч різних кроїв та відтінків деніму та широкий асортимент розмірів та посадок. Класичні джинси завжди будуть актуальними, але не забувайте про вінтажний денім, який має свій унікальний шарм та особливий вигляд.

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Стилісти дали гарну пораду, як вибрати для себе ідеальні джинси. У примірочну треба взяти кілька пар змінного взуття. Це можуть бути туфлі на низьких підборах, кросівки, черевики чи лофери. Таким чином ви побачите, який вигляд мають джинси з різним взуттям та зрозумієте, який фасон ідеально підходить саме вам.

У добірці зібрані найпопулярніші джинси 2024 року, тож обирайте те, що найбільше пасуватиме вам. І не в останню чергу звертайте увагу на вбрання, яке у вас є, щоб розуміти, з чим саме їх буде найкраще носити.

Широкі джинси

Обирайте для себе не просто широкі джинси, а з перехресною застібкою. Вона може здаватися незручною, але насправді є досить щільною і буде добре зберігати форму. Така застібка на джинсах виглядає досить цікаво та додасть вашому образу крутого акценту.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue

Мішкуваті джинси

Часом мішкуваті джинси можуть бути занадто об’ємними, тому радимо обирати прямий крій, який має приємний та охайний вигляд. Вони можуть бути на середній чи високій посадці. Їхній величезний плюс в тому, що вони чудово зберігають форму в області стегон, попри те, що залишаються вільними по всій довжині.



Стильні джинси 2024 року / Фото Vogue

Джинси прямого крою на високій посадці

Такі джинси підкорять серце кожної дівчини. Вони ідеально сідають по фігурі та не сковують рухів. Ці джинси є вільними, хоч і верхня частина штанів звужена, а біля литок вже розслабленіша.



Модні джинси 2024 року / Фото Vogue

Джинси з підворотами

Цей фасон джинсів все частіше зустрічається в образах відомих модниць. Підвороти на низу додають цікавинки. Їх можна носити з кросівками, балетками, лоферами чи чоботами.



Актуальні джинси 2024 року / Фото Vogue

Джинси карго

Карго прийшли до нас з нульових ще минулого сезону. Спочатку мода вибухнула на штани з великими кишенями, а вже потім дизайнери створили карго з деніму. З такими джинсами можна створити безліч кежуальних образів.



Трендові джинси 2024 року / Фото Vogue

З настанням холодного періоду всі ці джинси ідеально поєднаються з тренчами, шкіряними чорними куртками чи вінтажними сірими моделями. Денімові штани ідеально поєднуються з бомберами й пальтами в довжині максі, тож обирайте свою модель та міксуйте з різноманітним вбранням.