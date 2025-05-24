Цьогоріч в моді дуже різні відтінки. Підібрати для себе цікавий варіант педикюру зможе кожна, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

Читайте також Зачіска, що робить обличчя худішим: не пропустіть тренд літа 2025

Який педикюр буде в моді у червні 2025

Нюд

Нюд – це вічна класика. Втім, варто відзначити, що цьогоріч в тренді натуральність. Саме тому, усе більше зірок обирають для себе нюдові відтінки для манікюру та педикюру.

Червоний

Пристрасний червоний – прекрасний вибір для жінок, що впевнені в собі та своїх рішеннях. Такий колір педикюру створить додатковий акцент в образі і додасть яскравості.

Baby blue

Ніжний голубий колір, який нагадує море і небо – це по-справжньому літній вибір. До того ж такий пастельний відтінок чудово підходить для тих, хто надає перевагу стриманим дизайнам.

Лайфхак! За допомогою цих відтінків ви можете створити кольорові акценти, наприклад, покривши таким кольором лише декілька нігтиків.