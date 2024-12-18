Андре Тан назвав найактуальніші кольори зими: чарівне вбрання для дівчат

Дизайнер Андре Тан часто ділиться порадами зі своїми підписниками щодо трендових речей та їхньої правильної стилізації. Нещодавно він розповів про актуальні кольори, які всі будуть носити цієї зими.

Кілька тижнів інститут кольору Pantone визначив колір 2025 року – ним став Mocha Mousse, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Втім, дизайнер каже, що цієї зими в моді буде не лише цей шоколадний колір, але й багато інших відтінків, які варто взяти до уваги вже зараз.

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Сливовий

Ми не надто часто додаємо цей колір у свій гардероб, оскільки вважаємо, що його важко поєднувати з іншими відтінками, втім це далеко не так. Сливовий є універсальним кольором, який чудово стилізується з базовими кольорами – чорним, сірим чи бежевим.

Окрім того, він неймовірно виглядає з яскравими кольорами – лавандовим чи золотим. Сливовий додає елегантності будь-яким образам, а для максимально красивого образу, обирайте для себе монохромний вигляд.



Актуальні кольори на зиму / Фото з інстаграму Андре Тана

Небесно-блакитний

Цей відтінок кольору неймовірно пасує в зимову пору, оскільки ідеально поєднується з білим та молочним верхнім одягом. В блакитному добре виглядають монохромні образи, комбінації з пастельними кольорами чи контрастними яскравими акцентами.



Актуальні кольори на зиму / Фото з інстаграму Андре Тана

Болотний хакі

Хакі стане одним з найпопулярніших кольорів сезону. Він чудово підходить для повсякденних образів, оскільки є майже на рівні з базовими кольорами. Хакі можна комбінувати з коричневим, базовим та пісочним відтінком, втім монохромні образи теж виглядають стильно та цікаво.



Актуальні кольори на зиму / Фото з інстаграму Андре Тана

Блідий рожевий

Мода на яскравий рожевий нас покидає, натомість актуальним стане блідий відтінок жувальної гумки. Можна обирати для себе цікаві светри, шапки, шарфи та навіть трикотажні костюми. Колір добре поєднується з нейтральними відтінками й холодними пастелями.



Актуальні кольори на зиму / Фото з інстаграму Андре Тана

Сапфіровий

Цей неймовірний глибокий та розкішний синій колір ідеально підійде для повсякденних чи вечірніх виходів. Обирайте для себе на зиму красиві теплі светри чи вишукані блузи.



Актуальні кольори на зиму / Фото з інстаграму Андре Тана