5 наймодніших кросівок на весну, про які ви могли не знати

Кросівки є невід’ємною частиною нашого гардероба, оскільки в ньому комфортно перебувати увесь день. Якщо обирати не класику, а інші незвичні пари – кольорові, металізовані чи з декором, тоді образ буде виразнішим та яскравішим.

Модниці обожнюють білі базові кросівки, але все частіше відходять від класики, щоб обрати натомість цікавіші варіанти, які так само пасуватимуть до багатьох речей, пише 24 Канал з посиланням на Vogue.

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Металеві кросівки

Обирайте для себе цього сезону золоті чи срібні кросівки, які мають ефектний блиск. Металеві кросівки мають всі шанси затриматися у взуттєвому гардеробі. Стилісти кажуть, що такі кросівки чудово поєднуватимуться з білими сукнями.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Кольорові кросівки

Вже цього сезону помітною є тенденція на кольорові кросівки. Пара може поєднувати кілька відтінків одного кольору, до прикладу, фуксія з пудрово-рожевим. Носити цю пару взуття радять для візуального балансу.



Модні кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Кросівки з декоративними деталями

До головних тенденцій на весняно-літній сезон належить сітка, рафія та в’язані гачком елементи. Сітчасті кросівки чи з рюшами виглядають неймовірно стильно.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Кросівки з анімалістичним принтом

Додайте у свій гардероб анімалістичні візерунки за допомогою кросівок. Усе буде виглядати доволі лаконічно й стильно.



Актуальні кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

Високі кросівки

Найбільшу популярність в певний час здобули високі кеди Converse. Спочатку їх створили для захисту щиколоток під час гри в баскетбол. Цього року в моду увійдуть сучасні варіанти високих кросівок, які вам точно неодмінно сподобаються.



Трендові кросівки на 2025 рік / Фото Vogue

З кросівками красиво будуть стилізуватися шорти-бермуди, які цього року повертаються в моду. Як вони виглядають та яке вбрання до них підібрати – читайте в нашому матеріалі.