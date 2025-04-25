Наймодніші сонцезахисні окуляри на літо: вони сподобаються всім

Сонце вже активно світить впродовж всього дня, а це означає, що час додати до своєї косметички SPF-крем з високим захистом та нову пару сонцезахисних окулярів. Стилісти радять обирати окуляри з особливою увагою, оскільки саме окуляри стануть незамінним елементом ваших образів.

Щоб віднайти аксесуар саме для себе, радимо поглянути в деталях на модні форми, кольори, варіанти оправ та лінз для сонцезахисних окулярів, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar.

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Класична квадратна форма

Ця форма окулярів є позачасовим фаворитом для тисячі дівчат зі всього світу. У своїх колекціях окуляри представили бренди Saint Laurent і Chanel.



Красиві окуляри на теплу пору року / Фото Harper's Bazaar

Окуляри-авіатори

Ця форма окулярів також є класичною й завжди опиняється в топі трендів. Ці аксесуари посіли почесне місце на показах світових брендів впродовж багатьох сезонів. Історія авіаторів бере свій початок ще у 1950-х роках й досі вони залишаються популярними.



Красиві окуляри на теплу пору року / Фото Harper's Bazaar

Форма котяче око

До списку окулярів на всі часи також належить відома всім форма cat-eye, що поєднує в собі фемінну естетику й нотки драматизму. Перевагою окулярів є те, що вони пасують майже будь-якій формі обличчя.



Красиві окуляри на теплу пору року / Фото Harper's Bazaar

Ретро-стиль

Дух епох цього року захопив подіуми. У моді не лише кросівки в стилі 80-х років, але й богемна естетика 70-х років та принти з 60-х. Ретротренд торкнувся навіть сонцезахисних окулярів, тож радимо звернути на них увагу.



Красиві окуляри на теплу пору року / Фото Harper's Bazaar

Біла оправа

Для тих, хто хоче знайти цікавіший вигляд, радимо приміряти окуляри в білій оправі. Вона ідеально впишуться до всіх класичних аутфітів в чорно-білих тонах.



Красиві окуляри на теплу пору року / Фото Harper's Bazaar