Пальто – найпопулярніший одяг осені: де його купити

Уже за кілька місяців нам доведеться попрощатися з тренчами та шкіряними куртками й замінити їх на теплі пальта. У поєднанні з різним вбранням пальта виглядають доволі стильні, а в холодну пору ще й комфортні, бо не дають нам промерзнути від вітрів.

Дівчатам варто обирати на осінь пальто трохи нижче колін, однак все частіше можна побачити моду на пальта довжин максі, які ідеально вписуються під будь-яке вбрання, пише Lady 24.

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Трендові пальта на осінь 2024

Щоб зрозуміти, яке ж пальто для вас буде зручним та комфортним – скористайтеся принципом багатошаровості. Перед покупкою у магазині приміряйте пальто з об’ємним светром або з лонгслівом та жакетом. Важливо, щоб пальто було хоча б на розмір більшим. Це дозволить вам почувати себе вільно та не сковано у своїх руках.

Перед покупкою пальта треба вивчити свій гардероб та продумати образи, які будете створювати саме з цим пальто. На осінь найкраще пасують пальта чорного кольору в довжині максі. Це дуже популярна модель вже кілька сезонів, яка досі не сходить з модних радарів.

Та окрім базового чорного пальта, радимо звертати увагу на молочні відтінки, сіре пальто, пісочне чи коричневе. Це топові кольори, які ніколи не вийдуть з моди та завжди будуть актуальними.

Якщо хочете відійти від однотонних кольорів, то обирайте для себе картаті пальта чи в принт ялинка. Зверніть увагу, що якісне пальто коштує доволі недешево, тож до покупки треба підійти свідомо. Серед трендових фасонів обирайте між пальтом на ґудзиках чи з поясом. Обидва варіанти є актуальними.

Пальто чудово поєднується з трикотажем, шкірою, сукнями, джинсами, штанами палаццо, лосинами, сорочками, светрами чи лонгслівами. Щодо взуття, то можете обирати лофери, черевики чи чоботи на підборах.

Не забувайте восени про головні убори. З пальтами гарно поєднується берет, кепі, бейсболка, капелюх та шапка біні. Які ж українські бренди створюють якісні пальта? Щоб придбати універсальну базу на осінь радимо звернути увагу на бренди Coosh, Cher’17, Fashionista, СІСІ СОСО, BAZHANE, Wonder.