Головні тренди 2025 року: цей одяг повинен бути у вашому гардеробі

Розпочався 2025 рік, а разом з тим час дізнатися, які ж тренди нам запропонували дизайнери, щоб мати змогу поповнити свій гардероб найактуальнішими речима. У моді будуть прозорі спідниці, сумки відтінку темного шоколаду, а вінтажні кеди.

Ймовірно, перелічені нижче модні новинки не будуть з нами увесь рік, втім вони точно стануть мікротрендами сезону, які будуть панувати в модній індустрії у 2025 році, пише 24 Канал з посиланням на Elle.

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Так, модні покази задають певні тренди сезону, але найбільший вплив на популярність певних речей має інстаграм, який чітко демонструє тенденції, які домінують в моді у 2025 році. Лідирує стиль бохо з коричневим кольором, а леопардовий стиль поступається коров’ячому.

Коричневі сумки

Відтінок темного шоколаду стане абсолютним хітом у 2025 році. У весняно-літніх колекціях дизайнери використовували цей колір на 47% більше, ніж минулого року. Про це кажуть фото відомих інстаграм-трендсеттерів, які доповнюють образи коричневими сумками із замші та мотоциклетними чоботами в тому ж відтінку.



Трендові речі на 2025 рік / Фото Elle

Мереживні спідниці

У модну індустрію повернувся в романтизм. Мереживна спідниця в пошуках пінтереста збільшилась на 300%, підтверджуючи те, що поєднання мотоциклетних чоботів, базового светра й такої спідниці буде ідеальним гранжевим образом.



Трендові речі на 2025 рік / Фото Elle

Кросівки Puma Speedcat

Багатьом кросівки Adidas Samba і Gazelle вже могли набриднути. У такому випадку придивіться до моделей у стилі 2000-х. Це кросівки Puma Speedcat, які модні дівчата вже починають активно додавати до свого гардероба. У 2025 році цих кросівок на вулиці буде набагато більше.



Трендові речі на 2025 рік / Фото Elle

Коров’ячий принт

У 2024 році найпопулярнішим принтом був леопардовий, а вже цього року його буде вкрай мало, а номером один стане коров’ячий принт. Вибирайте в цьому принті сумки, піджаки, взуття й стилізуйте їх з базовим вбранням.



Трендові речі на 2025 рік / Фото Elle

Окуляри в стилі geekchic

У моді 2025 році в моді будуть окуляри в стилі geekchic. У гру вступлять товсті оправи, навіяні стилем 70-х років. Цей аксесуар стане акцентом будь-якого обозу й точно поповнить список головних фаворитів серед аксесуарів дівчат.



Трендові речі на 2025 рік / Фото Elle