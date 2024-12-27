Тренди тепер стають все дедалі зрозумілі, оскільки їх можна легко визначити по тому, що носять інфлюенсерки, пише 24 Канал. Чогось кардинально нового в січні нас не чекає, втім це будуть доволі стильні трендові позиції, які однозначно довершать ваш образ та стануть вигідним капіталовкладенням у гардероб.

Читайте також Стильні сумки на зимовий період: їх уже активно носять дівчата

Хутряна шапка

Цього року в моді шапка з хутра, яка нагадує батьківську шапку з 90-х років. Актуальними також залишаються шапки-вушанки, які найкраще підходять до лижних костюмів, якщо ви плануєте їхати підкорювати вершини на сноуборді чи лижах.

Светр з блискавкою

У моді залишаються всі базові светри з горловиною та косичками, втім рекомендуємо додати також актуальну річ гардероба – светр на замочку, який можна носити по-різному й кожного разу мати інший вигляд.

Темно-синій колір

Ми вже багато чули про трендовий відтінок бургунді, червоний, чи хакі, втім набагато більше цього сезону модниці люблять темно-синій колір. У їхніх образах він з’являється частіше, ніж чорний. У цьому елегантному та благородному відтінку радимо придбати теплий светр чи пуховик.

Вкорочена шуба

Цього року в тренди активно увійшла вкорочена шуба. Модні дівчата носять її зі штанами, лосинами та джинсами, комбінуючи з різноманітним взуттям. Шуби з натурального хутра вважаються моветоном, тому радимо обирати верхній одяг на основі штучного хутра. Образи з короткими шубами активно поширюються в інста-просторі, тож вам точно буде з чого вибрати.

Угги

Замшеві короткі угги на масивній платформі все ще гаряче люблять модниці по всьому світу. Це ідеальне взуття на кожен день, яке поєднається з усім вбранням. Серед найпопулярніших кольорів актуальними залишаються угги бежевого та чорного кольору.