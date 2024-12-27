Представлені нами сумки активно носять інфлюенсерки й трендсеттерки, пише 24 Канал. Ці сумки вже набули чималої популярності, тож після зими модниці все ще продовжуватимуть їх носити.

Читайте також Актуальні кросівки 2025 року: у моду повертається взуття 15-річної давності

Гігантські сумки

Взимку дівчата доповнюють образи не просто великими сумками, а справжніми гігантськими моделями. Інфлюенсери тепер рекомендують їх носити на щоденній основі. Їхній плюс в тому, що всередину можна помістити все, але з мінусів – це розмір, який не зовсім є зручним.

Трендові фасони сумок на зиму
Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Замшеві сумки

Ще восени в моду увійшла коричнева замшева сумка. Цей матеріал зараз повсюди, тому обов’язково інтегруйте цей аксесуар у свій гардероб.

Трендові фасони сумок на зиму
Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Сумки з люверсами

Такі сумки підійдуть всім тим, хто любить стиль гранж та максимально розслаблені аутфіти й цікаві аксесуари.

Трендові фасони сумок на зиму
Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Сумки з ремінцем

Цю модель сумки випустив майже кожен відомий бренд. Виглядає сумка з ремінцем досить елегантно та сучасно й навіть в міру зухвало. Стилізувати такі сумки варто з класичним вбранням – жакетами, костюмами та штанами палаццо.

Трендові фасони сумок на зиму
Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Хутряні сумки

Взимку хутряні моделі сумок стають особливо актуальними. Вони ідеально пасують до шуб, дублянок, утеплених пальт та навіть пуховиків.

Трендові фасони сумок на зиму
Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Усі ці сумки витримані в однакових кольорах – чорному та коричневому. Саме вони є найпопулярнішими цієї зими. Можна ще додавати сумки світлих відтінків, якщо вони пасуватимуть до вашого образу. Загалом попри їхню актуальність в зимову пору, ці аксесуари мають всі шанси піти з нами далі у весняну пору.