Представлені нами сумки активно носять інфлюенсерки й трендсеттерки, пише 24 Канал. Ці сумки вже набули чималої популярності, тож після зими модниці все ще продовжуватимуть їх носити.

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Гігантські сумки

Взимку дівчата доповнюють образи не просто великими сумками, а справжніми гігантськими моделями. Інфлюенсери тепер рекомендують їх носити на щоденній основі. Їхній плюс в тому, що всередину можна помістити все, але з мінусів – це розмір, який не зовсім є зручним.



Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Замшеві сумки

Ще восени в моду увійшла коричнева замшева сумка. Цей матеріал зараз повсюди, тому обов’язково інтегруйте цей аксесуар у свій гардероб.



Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Сумки з люверсами

Такі сумки підійдуть всім тим, хто любить стиль гранж та максимально розслаблені аутфіти й цікаві аксесуари.



Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Сумки з ремінцем

Цю модель сумки випустив майже кожен відомий бренд. Виглядає сумка з ремінцем досить елегантно та сучасно й навіть в міру зухвало. Стилізувати такі сумки варто з класичним вбранням – жакетами, костюмами та штанами палаццо.



Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Хутряні сумки

Взимку хутряні моделі сумок стають особливо актуальними. Вони ідеально пасують до шуб, дублянок, утеплених пальт та навіть пуховиків.



Трендові фасони сумок на зиму / Фото Pinterest

Усі ці сумки витримані в однакових кольорах – чорному та коричневому. Саме вони є найпопулярнішими цієї зими. Можна ще додавати сумки світлих відтінків, якщо вони пасуватимуть до вашого образу. Загалом попри їхню актуальність в зимову пору, ці аксесуари мають всі шанси піти з нами далі у весняну пору.