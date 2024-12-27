Представленные нами сумки активно носят инфлюенсерки и трендсеттерки, пишет 24 Канал. Эти сумки уже приобрели немалую популярность, поэтому после зимы модницы все еще будут продолжать их носить.

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Гигантские сумки

Зимой девушки дополняют образы не просто большими сумками, а настоящими гигантскими моделями. Инфлюенсеры теперь рекомендуют их носить на ежедневной основе. Их плюс в том, что внутрь можно поместить все, но из минусов – это размер, который не совсем является удобным.



Трендовые фасоны сумок на зиму / Фото Pinterest

Замшевые сумки

Еще осенью в моду вошла коричневая замшевая сумка. Этот материал сейчас повсюду, поэтому обязательно интегрируйте этот аксессуар в свой гардероб.



Трендовые фасоны сумок на зиму / Фото Pinterest

Сумки с люверсами

Такие сумки подойдут всем тем, кто любит стиль гранж и максимально расслабленные аутфиты и интересные аксессуары.



Трендовые фасоны сумок на зиму / Фото Pinterest

Сумки с ремешком

Эту модель сумки выпустил почти каждый известный бренд. Выглядит сумка с ремешком достаточно элегантно и современно и даже в меру вызывающе. Стилизовать такие сумки стоит с классическим нарядом – жакетами, костюмами и брюками палаццо.



Трендовые фасоны сумок на зиму / Фото Pinterest

Меховые сумки

Зимой меховые модели сумок становятся особенно актуальными. Они идеально подходят к шубам, дубленкам, утепленным пальто и даже пуховикам.



Трендовые фасоны сумок на зиму / Фото Pinterest

Все эти сумки выдержаны в одинаковых цветах – черном и коричневом. Именно они являются самыми популярными этой зимой. Можно еще добавлять сумки светлых оттенков, если они подойдут к вашему образу. В общем несмотря на их актуальность в зимнее время, эти аксессуары имеют все шансы пойти с нами дальше в весеннюю пору.