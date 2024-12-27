В 2025 году в моде будут базовые кроссовки, к которым мы привыкли, пишет 24 Канал. Из интересностей нас ждет забытый тренд – кроссовки на танкетке, которые были в моде еще много лет назад. Также дизайнеры решили вернуть в нашу жизнь кроссовки с высоким халавой, которые будут актуальными в следующем сезоне.
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Кроссовки на танкетке
Такие кроссовки снова станут актуальными. Раньше на них настоящий бум еще 15 лет назад, но мода циклична, так что неудивительно, что в тренде появятся культовые модели от Isabel Marant в ярких цветах.
Трендовые кроссовки 2025 года / Фото Pinterest
Кроссовки-балетки
Эта обувь является гибридом кроссовок и балеток. Это означает, что в моду войдет низкая обувь в нюдовых цветах, где вместо шнурков будут ленты.
Стильные кроссовки 2025 года / Фото Pinterest
Шоколадные кроссовки
В моду с нового сезона войдет шоколадный цвет. Уже сейчас обувь в коричневых оттенках активно носят инфлюенсеры со всего мира. Самой верной парой считается Nike Cortez в оттенке "Baroque Brown".
Трендовые кроссовки 2025 года / Фото Pinterest
Кроссовки с принтом
Только леопардовый принт отошел от одежды, как сразу перекочевал на обувь. Впрочем, кроме него в новом сезоне будет актуальным цветочный принт на кроссовках, коровячий, змеиный и тому подобное.
Стильные кроссовки 2025 года / Фото Pinterest
Треккинговые кроссовки
Ранее эту обувь использовали для походов и бега в суровых условиях. Теперь такие кроссовки стали неотъемлемым элементом гардероба в повседневной жизни. Часто модницы выбирают для себя кроссовки Salomon XT-6.
Трендовые кроссовки 2025 года / Фото Pinterest
Кроссовки с высоким голенищем
Такие кроссовки снова вернулись в моду. Популярными будут также кеды с высоким голенищем, а самой популярной парой сейчас считается Adidas Japan VH.
Стильные кроссовки 2025 года / Фото Pinterest