У 2025 році в моді будуть базові кросівки, до яких ми звикли, пише 24 Канал. З цікавинок нас чекає забутий тренд – кросівки на танкетці, які були в моді ще багато років тому. Також дизайнери вирішили повернути в наше життя кросівки з високою халавою, які будуть актуальними в наступному сезоні.

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Кросівки на танкетці

Такі кросівки знову стануть актуальними. Раніше на них справжній бум ще 15 років тому, але мода циклічна, тож не дивно, що в тренді з’являться культові моделі від Isabel Marant в яскравих кольорах.



Трендові кросівки 2025 року / Фото Pinterest

Кросівки-балетки

Це взуття є гібридом кросівок та балеток. Це означає, що в моду увійде низьке взуття в нюдових кольорах, де замість шнурівок будуть стрічки.



Стильні кросівки 2025 року / Фото Pinterest

Шоколадні кросівки

У моду з нового сезону увійде шоколадний колір. Вже зараз взуття в коричневих відтінках активно носять інфлюенсери зі всього світу. Найвірнішою парою вважається Nike Cortez у відтінку "Baroque Brown".



Трендові кросівки 2025 року / Фото Pinterest

Кросівки з принтом

Лише леопардовий принт відійшов від вбрання, як одразу перекочував на взуття. Втім, окрім нього в новому сезоні буде актуальним квітковий принт на кросівках, коров’ячий, зміїний тощо.



Стильні кросівки 2025 року / Фото Pinterest

Трекінгові кросівки

Раніше це взуття використовували для походів та бігу в суворих умовах. Тепер такі кросівки стали невід’ємним елементом гардероба в повсякденному житті. Часто модниці обирають для себе кросівки Salomon XT-6.



Трендові кросівки 2025 року / Фото Pinterest

Кросівки з високою халявою

Такі кросівки знову повернулися в моду. Популярними будуть також кеди з високою халявою, а найпопулярнішою парою зараз вважається Adidas Japan VH.



Стильні кросівки 2025 року / Фото Pinterest