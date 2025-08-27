Восени 2025 року модні дизайнери закликають оновити гардероб, наголошуючи на важливості актуального та зручного одягу. Ці універсальні речі можна легко комбінувати та поєднувати, створюючи стильні повсякденні образи.

У цьому сезоні тенденції звертають увагу на комфорт, несподівані поєднання та яскраві акценти. Які речі додати до осіннього гардероба, розповідає 24 Канал з посиланням на стилістку Вікторію Жир.

Читайте також Найкраща альтернатива джинсам цієї осені: ці штани вже зовсім скоро будуть у кожній шафі

Які речі додати в осінній гардероб?

Лофери

На зміну традиційним кросівкам приходять модні та зручні мокасини. Експертка рекомендує звернути увагу на яскраві моделі та моделі зі сміливими анімалістичними принтами, такими як зебра, леопард або коров'ячий візерунок. Крім того, на сучасному модному ландшафті популярні фактурні матеріали, зокрема, ворсисті тканини, а також металеві відтінки.

Піжамний комплект

За словами стилістки, тренд на піжамний стиль нікуди не йде. Вона рекомендує включати піжамні сорочки у свій гардероб, поєднуючи їх зі спідницями, бермудами або традиційними шортами.

Крім того, піжамні штани теж вдало поєднуються з різноманітним верхом, включаючи светри, сорочки та піджаки, втілюючи нову естетику "лінивої розкоші", яка привертає увагу у світі моди.

Масивні сережки

Аксесуари продовжують залишатися вирішальним аспектом особистого стилю. Варто зосередитися на великих або одинарних сережках, оскільки вони ефектно привертають увагу до обличчя.

Ця тенденція особливо актуальна для віртуальних зустрічей в Zoom та під час прямих трансляцій в Instagram.

Елементи спортивного стилю

Такі речі, як худі, куртки-бомбери та анораки, не лише забезпечують комфорт, але й створюють модний силует оверсайз, що нагадує літеру D. Любителям моди слід дослідити універсальні комбінації, наприклад, поєднання куртки з сукнею, худі з шовковим ансамблем або анорака зі спідницею.

Подовжений жакет

Також стилістка пропонує інвестувати в подовжений жакет як ключове доповнення до вашого демісезонного гардероба. Цей універсальний виріб, відмінний від кардиганів і пальт, покликаний подовжувати силует і створювати витончену вертикальну лінію.

Його універсальність дозволяє поєднувати його з різноманітним одягом – від спортивних костюмів до суконь та джинсів.

Які ще осінні тренди на нас чекають?

Український дизайнер Андре Тан представив 5 ключових модних тенденцій на осінь 2025 року, підкресливши важливість акцентів та використання шкіряних матеріалів.

Підкреслено широкі плечі. Шкіряні вироби. Спідниця-олівець. Черевики на платформі. Одяг з екохутра.

На думку дизайнера, ці ключові речі є необхідним доповненням до осіннього гардероба будь-якої модниці.