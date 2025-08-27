Лоферы, пижамный костюм и не только: эти 5 вещей должны быть в осеннем гардеробе каждой модницы
- Дизайнеры рекомендуют добавить в осенний гардероб комфорт, неожиданные сочетания и яркие акценты.
- В частности, уместно выбрать лоферы с яркими принтами, пижамные комплекты, массивные серьги, элементы спортивного стиля и удлиненные жакеты.
Осенью 2025 года модные дизайнеры призывают обновить гардероб, подчеркивая важность актуальной и удобной одежды. Эти универсальные вещи можно легко комбинировать и сочетать, создавая стильные повседневные образы.
В этом сезоне тенденции обращают внимание на комфорт, неожиданные сочетания и яркие акценты. Какие вещи добавить в осенний гардероб, рассказывает 24 Канал со ссылкой на стилиста Викторию Жир.
Какие вещи добавить в осенний гардероб?
- Лоферы
На смену традиционным кроссовкам приходят модные и удобные мокасины. Эксперт рекомендует обратить внимание на яркие модели и модели со смелыми анималистическими принтами, такими как зебра, леопард или коровьи узоры. Кроме того, на современном модном ландшафте популярны фактурные материалы, в частности, ворсистые ткани, а также металлические оттенки.
- Пижамный комплект
По словам стилистки, тренд на пижамный стиль никуда не уходит. Она рекомендует включать пижамные рубашки в свой гардероб, сочетая их с юбками, бермудами или традиционными шортами.
Кроме того, пижамные брюки тоже удачно сочетаются с разнообразным верхом, включая свитера, рубашки и пиджаки, воплощая новую эстетику "ленивой роскоши", которая привлекает внимание в мире моды.
- Массивные серьги
Аксессуары продолжают оставаться решающим аспектом личного стиля. Стоит сосредоточиться на крупных или одинарных серьгах, поскольку они эффектно привлекают внимание к лицу.
Эта тенденция особенно актуальна для виртуальных встреч в Zoom и во время прямых трансляций в Instagram.
- Элементы спортивного стиля
Такие вещи, как худи, куртки-бомберы и анораки, не только обеспечивают комфорт, но и создают модный силуэт оверсайз, напоминающий букву D. Любителям моды следует исследовать универсальные комбинации, например, сочетание куртки с платьем, худи с шелковым ансамблем или анорака с юбкой.
- Удлиненный жакет
Также стилистка предлагает инвестировать в удлиненный жакет как ключевое дополнение к вашему демисезонному гардеробу. Это универсальное изделие, отличное от кардиганов и пальто, призвано удлинять силуэт и создавать изящную вертикальную линию.
Его универсальность позволяет сочетать его с разнообразной одеждой – от спортивных костюмов до платьев и джинсов.
Какие еще осенние тренды нас ждут?
Украинский дизайнер Андре Тан представил 5 ключевых модных тенденций на осень 2025 года, подчеркнув важность акцентов и использования кожаных материалов.
- Подчеркнуто широкие плечи.
- Кожаные изделия.
- Юбка-карандаш.
- Ботинки на платформе.
- Одежда из эко-меха.
По мнению дизайнера, эти ключевые вещи являются необходимым дополнением к осеннему гардеробу любой модницы.
