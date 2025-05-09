Сонцезахисні окуляри, які будуть найпопулярнішими цього літа: вони особливі

Сонячні окуляри завжди є бажаним аксесуаром в літню пору, тож без них складно обійтися. Фахівці вже визначили кілька варіантів окулярів, які будуть особливо актуальними цього року.

Сонцезахисні окуляри є одним з небагатьох аксесуарів, які носять жінки за будь-якої нагоди у всі пори року, пише 24 Канал з посиланням на In Journal.

Читайте також 5 білих речей, які треба купити на літню пору: сподобаються всім

Вони є важливими, оскільки захищають очі від ультрафіолетового проміння, втім дівчата часто саме окулярами довершують свої стильні образи, які надають виразності й особливої родзинки.

До слова! Нещодавно ми розповіли про штани, які стали популярними завдяки своїй універсальності та здатності поєднуватися з різними стилями, включаючи офіційно-діловий.

Найбільший ажіотаж навколо окулярів спостерігається саме на початку літа, тому далі розповімо про найцікавіші позиції.

Ностальгія 1960-х років

Цього року чимало дизайнерів вирішили звернутися до архівів 60-х років та представили окуляри оверсайз із заокругленими краями, які колись у свій час носила Жаклін Кеннеді-Онассіс.

Металевий каркас

Оправа з металевого матеріалу вже давно не покидає модних трендів, тож цей сезон не стане винятком. Виглядають такі аксесуари стильно та дуже красиво.

Авіаційні окуляри

Такі окуляри є найбільшим хітом серед інфлюенсерів та знаменитостей. Для багатьох вони можуть бути дещо незвичними, але справді мають ефектний вигляд й добре пасують на літню пору.

Футуристичний стиль

У моді будуть футуристичні й спортивні окуляри, які любить носити Белла Хадід. Ми колись їх носили ще на початку тисячоліття, а тепер вони знову повертаються в моду. Такі окуляри були представлені у колекціях брендів Prada, Miu Miu та Balenciaga, і їх вже носять численні зірки.