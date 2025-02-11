Модні спідниці на весняний сезон: добірка актуальних варіантів
- Стилістка Олена Шевченко виділила кілька актуальних фасонів спідниць на 2025 рік, включаючи леопардові, плісировані з асиметрією, з бахромою, атласні з мереживною обробкою, текстуровані та максі прямого крою.
- Ключові тренди включають використання незвичних матеріалів, асиметрії, бохо-естетики, мережива, текстури під крокодила або змію, а також мінімалістичний стиль для максі спідниць.
- Спідниці легко інтегрувати в гардероб, і вони можуть стати інвестицією на довгі роки завдяки своїй універсальності та позачасовості.
Готуючись до нового сезону, радимо звернути увагу на кілька спідниць, які будуть актуальними в новому сезоні. Їх можна легко інтегрувати в гардероб й носити хоч щодня.
Загалом спідниці не змінюються з сезону в сезону кардинально, однак вже зовсім скоро нас чекає тепла та сонячна погода, тож без красивої спідниці – не обійтися, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм стилістки Олени Шевченко. Вона розповіла про кілька фасонів, які є найактуальнішими у 2025 році.
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Леопардові спідниці
Стилістка зазначила, що популярний принт залишається, але не в атласному виконанні. Обирайте спідниці зі шкіри чи незвичних матеріалів, які будуть красиво виглядати.
Актуальні спідниці на 2025 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Плісе
У новому сезоні знову з’являться в моді плісировані спідниці, втім ставка буде більше зосереджена на асиметрії.
Трендові спідниці на 2025 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Спідниця з бахромою
Така спідниця підійде всім, кому подобається бохо-естетика, яка є актуальною в цьому році. Чудово виглядатиме річ з грубими черевиками та кросівками.
Актуальні спідниці на 2025 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Атласна спідниця з мереживною обробкою
У моді залишається атлас, але варто ще звернути додатково увагу на мереживо. Воно додасть романтичності й ефектності будь-якому образу.
Трендові спідниці на 2025 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Текстурована спідниця
Стилістка рекомендує обирати не лише шкіряну спідницю, а саме з текстурою – під крокодила, змію, лаковану чи навіть зі зморшками. Навіть найпростішому образу така річ додасть характеру.
Модні спідниці на 2025 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко
Спідниця максі прямого крою
Така спідниця не має ніяких складних деталей, лише ідеальну посадку та якісний матеріал. За словами Олени Шевченко, мінімалістична спідниця прямого крою – це інвестиція на року, оскільки виглядає річ поза часом й легко стилізується.
Трендові спідниці на 2025 рік / Фото з інстаграму Олени Шевченко