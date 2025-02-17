Навесні завжди хочеться додати своєму вигляду свіжості, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Це означає, що можна почати експерименти й шукати стилістичні прийоми.

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Фахівці вже зібрали beauty-мудборд, що складається з трендових стрижок, фарбувань та укладок, які будуть доволі популярними впродовж 2025 року. Серед ідей кожна зможе знайти щось для себе.

Боб у стилі Грейсі Абрамс

Стрижка боб вважається досить ефектною зачіскою, але останнім часом Грейсі Абрамс перетворила її на позачасову стрижку й важливу деталь свого образу. Смілива довжина до підборіддя є зручною для носіння на відміну від густого чубчика чи піксі. Короткий боб в міру короткий, щоб стати виразною деталлю образу й достатньо універсальний, щоб можна було укласти кількома шпильками.

Чубчик з кількома шарами

Незалежно від того, який чубчик ви носите, довший чубчик з шарами надає волоссю об’єму й текстури. Такі богемні зачіски середньої довжини з рухливими шарами – це чудове поєднання м’якості й текстури.

Колір махагоні

У моді залишиться тренд на фарбування cherry cola, який домінував минулого року, однак цього року треба більше шукати глибину у відтінках. Колір махагоні – це ідеальне поєднання коричневого та червоного.

Колір волосся може суттєво доповнити образ. Наприклад, глибокий чорний додає загадковості, карамельні відтінки – тепла і відкритості, а рудий – енергії та сміливості. Продукція бренду Avena – це абсолютно новий рівень фарбування, який дозволяє експериментувати, зберігаючи волосся здоровим, блискучим і живим.

Прикраси для волосся

У 2025 році аксесуари для волосся почнуть переосмислюватися. Це можуть бути витончені, мінімалістичні та ефектні шпильки з перлинами, камінчиками чи об’ємні гумки.

Об’ємні укладки

На вершині трендів у 2025 році залишаться bombshell-укладки з грандіозним об’ємом. Така укладка підкреслить якість волосся та його блиск. Досягнути салонного ефекту вдома можна завдяки бігудям холодної завивки.

Сучасний маллет

Цього року маллет потрібно створювати з м’якшими лініями, грайливістю та універсальністю. Рвані та відрослі шари створюють невимушений образ, який простий у догляді. Класичний маллет обрамляє волосся й виглядає доволі природно.