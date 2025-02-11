Сукні з нульових, які повернуться в моду у 2025 році: одягайте в будні та на урочистості

Цього року дуже помітним є вплив модної епохи 2000-х, який задає темп майбутнім тенденціям. Бунтівний дух, що окреслював моделі того десятиліття, тепер переосмислюються дизайнерами в тоншому прочитанні.

Спочатку дизайнери показали свої інтерпретації на спідниці, які були популярними в нульових, а тепер черга дійшла й до суконь, пише 24 Канал. Щоб зрозуміти, які саме сукні повернуться до моди вже наступні місяці, радимо проаналізувати весняно-літні лінійки.

Читайте також Названо наймоднішу модель сумки 2025 року – її будуть мати всі

Джинсова сукня

Денім в нульових формував стиль головних відомих модниць. Джинси, спідниці чи кроп-топи були їхніми обов’язковими елементами гардероба, які вони носили в повсякденному житті й одягали для зйомок у музичних кліпах.

Серед цих речей особливо помітно вирізнялася джинсова сукня. Тепер ця модель повертається в універсальній та елегантній версії у вільному силуеті, зберігаючи при цьому сексуальний відтінок.



Стильні сукні 2025 року / Фото Elle

Сукня з вирізами

У 1996 році Том Форд представив сукні з ефектними вирізами для Gucci, які стали по-справжньому революційними. Сьогодні такі моделі залишаються дуже популярними на червоних доріжках. Радимо звертати увагу на глибоке декольте та легкі вирізи на стегнах й талії.



Актуальні сукні 2025 року / Фото Elle

Сукня-сліп

Сукня в білизняному стилі стала культовою в 90-х роках завдяки гламурному атласу. Її носили для багатошаровості й одягали як туніку поверх джинсів. Плаття досі залишається актуальним в яскравих відтінках, вигадливих візерунках та з декоративними деталями у вигляді мережива, зав’язок чи леліток.



Модні сукні 2025 року / Фото Elle

Прозора сукня

Сукня з прозорої тканини стала символом 2000-х років. На такий неоднозначний вибір осмілювалися не всі модниці. Вже цього сезону сукня повертається в моду в пом’якшеній версії в нейтральних відтінках та вишуканих вирізах, які оголюють тіло.



Актуальні сукні 2025 року / Фото Elle