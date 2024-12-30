Найкрасивіші сукні зими, які потрібно додати у свій гардероб

Розпочинаються новорічні свята, а це означає, що в гардероб можна сміливо додавати красиві плаття, які стануть основою для святкових образів. Їх також можна буде одягати до кінця зими у вихідні дні, збираючись на вечерю в ресторан чи в театр на виставу.

Зимові сукні добре вписуються не лише у вечірні, але й денні образи, пише 24 Канал з посиланням на Vogue. Вони вдало поєднуються з шубами, утепленими пальтами чи довгими дублянками, тому додайте щось зі списку до свого гардероба.

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Довга трикотажна сукня

Сукня з трикотажу є однією з найкомфортніших речей на холодну пору року. Досі універсальними залишаються сукні-светри, які можна комбінувати з чоботами на підборах чи черевиками челсі.



Актуальні сукні на зиму 2025 / Фото Vogue

Оксамитова сукня

У сучасному світі оксамитова сукня вже перестала бути вбранням виключно для новорічної ночі. Бренди надали сукням з оксамиту красивого вигляду з підкресленням талії, мережива чи рюш, тож таке плаття стане бажаним на будь-яку подію.



Ефектні сукні на зиму 2025 / Фото Vogue

Сукня-сорочка

Сукня у вигляді сорочки може підійти для стильних образів. Це може бути білосніжна модель для святкових подій чи картатий візерунок для буденних виходів.



Актуальні сукні на зиму 2025 / Фото Vogue

Сукня з горловиною

Зимове плаття з горловиною є досить комфортним, тому радимо додати його у свій базовий гардероб.



Красиві сукні на зиму 2025 / Фото Vogue

Сукня з драпіруванням

Такі плаття набули популярності ще минулого року та досі не здають своїх позицій. Драпірування надає сукні особливої вишуканості, тож навіть взимку приваблює багатошаровістю та красивими хвилястими деталями. Найкраще драпірування виглядає на приталених сукнях.



Актуальні сукні на зиму 2025 / Фото Vogue

Щодо кольорів, то в моді залишатимуться базові чорні та білі кольори, втім радимо розбавити гардероб трендовим відтінком 2025 року – Mocha Mousse, який буде особливо красиво виглядати на зимових сукнях.

Дизайнери представили чимало речей у кількох кольорах, які переважатимуть у 2025 році – це масляно-жовтий, червоний, рожевий, насичений синій, лаймовий та сріблястий.